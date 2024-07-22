يستضيف ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة المواجهة التي تجمع بين بيراميدز وضيفه الأهلي في قمة مباريات الجولة 31 للدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي.

ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة، بينما يبقى لفريق بيراميدز 3 مؤجلات فقط وهو ما يجعل لقاء الدفاع الجوي بمثابة فرصة مهمة، وربما تكون أخيرة لأصحاب الأرض للمنافسة على اللقب.

ويلمع اسم رمضان صبحي نجم بيراميدز قبل هذه المواجهة، والتي تبدو كمعركة خاصة بالنسبة له لعدة أسباب تسردها "إرم نيوز" في التقرير التالي:

الصفقة الأبرز

يبقى انتقال رمضان صبحي في صيف 2020 إلى بيراميدز بمثابة الصفقة الأبرز في انتقالات الدوري المصري خلال المواسم الخمس الأخيرة.

وتخرج رمضان صبحي من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول، ولمع اسمه كموهبة واعدة تملك مهارات فردية رائعة.

وارتبط جمهور الأهلي باللاعب صاحب الـ 27 عامًا لدرجة تلقيبه بـ"ابن النادي" إشارة إلى حبه للقلعة الحمراء.

وعاد رمضان صبحي من تجربة احتراف مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي إلى الأهلي على سبيل الإعارة في شهر يناير 2019، ووافق على تجديد إعارته لموسم آخر.

ولكن انتقال اللاعب إلى بيراميدز عقب نهاية الإعارة كان بمثابة صدمة لجماهير الأهلي التي ارتبطت بالجناح الموهوب.

وانقلبت جماهير الأهلي على رمضان صبحي، وهاجمته في منصات التواصل الاجتماعي وخلال مباريات الفريقين.

ولعب رمضان صبحي ضد الأهلي 8 مباريات، وحقق فوزًا وحيدًا مع بيراميدز، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم تمريرة حاسمة بينما تلقى 5 هزائم.

حلم رمضان

يحلم رمضان صبحي منذ انتقاله إلى بيراميدز بتحقيق بطولة وصناعة التاريخ مع فريقه الجديد.

ويسعى اللاعب الموهوب للفوز على الأهلي مع فريقه للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وسجل رمضان صبحي 4 أهداف في الموسم الحالي، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

أزمة المنشطات

عانى رمضان صبحي أزمة حادة أبعدته عن المباريات لمدة شهرين كاملين منذ يوم 19 مايو الماضي، حين خاض آخر لقاء ضد الإسماعيلي.

وواجه رمضان اتهاماً باستخدام مواد محظورة والتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به قبل أن يثبت براءته بعد الخضوع لجلسات استماع والتعرض للإيقاف.