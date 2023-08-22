تقرير: عمرو وردة يضغط على مسؤولي الرجاء من أجل الرحيل عن الفريق
كشفت تقارير صحفية مغربية أن الدولي المصري عمرو وردة، المنضم حديثا لصفوف الرجاء المغربي، طلب من إدارة ناديه فسخ تعاقده والرحيل عن الفريق.
وكان الرجاء تعاقد بشكل مجاني قبل أسابيع قليلة مع عمرو وردة، قادما من صفوف أبولون ليماسول القبرصي.
وقال موقع "البطولة" المغربي، اليوم الثلاثاء، إن "وردة أبدى رغبته في التراجع عن تعاقده مع الرجاء، والعودة إلى قبرص أو اليونان؛ وذلك لعدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب، على حد قوله".
وأشار الموقع، وفقا لمصادر وصفها بالخاصة، إلى أن "عمرو وردة يحاول الضغط على مسؤولي الرجاء بكل الوسائل من أجل الموافقة على رغبته، بعدما انضم إلى صفوف النادي في صفقة انتقال حر".
وأوضح التقرير أن "وردة سيجتمع اليوم مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، إذ سيطالب اللاعب بضرورة الامتثال في التدريبات أو تقديم عرض يليق بالنادي".
وكان وردة قد نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له على سرير أحد المستشفيات، أثناء تلقي العلاج، دون أن يكشف ما حدث له.
مسيرة عمرو وردة الاحترافية في أوروبا بدأت عام 2015، حيث استمر في الدفاع عن ألوان أندية يونانية بين 2015 و2021، قبل انتقاله إلى قبرص، حيث ارتدى قميص أنورثوسيس ثم أبولون ليماسول.