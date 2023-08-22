تقرير: عمرو وردة يضغط على مسؤولي الرجاء من أجل الرحيل عن الفريق

وأشار الموقع، وفقا لمصادر وصفها بالخاصة، إلى أن "عمرو وردة يحاول الضغط على مسؤولي الرجاء بكل الوسائل من أجل الموافقة على رغبته، بعدما انضم إلى صفوف النادي في صفقة انتقال حر".

وأوضح التقرير أن "وردة سيجتمع اليوم مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، إذ سيطالب اللاعب بضرورة الامتثال في التدريبات أو تقديم عرض يليق بالنادي".