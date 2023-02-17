تين هاغ: كان يجب أن نسجل 4 أهداف في برشلونة

وعدل برشلونة تأخره لتعادل مثير 2-2 مع مانشستر يونايتد في ذهاب ملحق دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكان يونايتد الطرف الأفضل في فترات كبيرة من المباراة وسيطر على اللعب لكن الحارس مارك-أندريه تير شتيغن تصدى لثلاث محاولات ببراعة في الشوط الأول.

‏وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "عندما نواجه الرقم واحد في إسبانيا خارج ملعبنا ونكون نحن المسيطرين. أعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أربعة أهداف على الأقل".

وأضاف: "تفوقنا على برشلونة مع العديد من الفرص في الشوط الأول، شعرت بخيبة أمل للتعادل، لكنها كانت مباراة رائعة من الفريقين".

وهاجم تين هاغ حكم اللقاء مؤكدًا أنه أثر على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن هناك بطاقة حمراء كان يجب أن يُشهرها في وجه كوندي".

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد باحتساب ركلة حرة لصالح ماركوس راشفورد بعد دفعة من جوليس كوندي على حدود منطقة الجزاء، وطرده لأن راشفورد كان في حالة انفراد.

وأوضح تين هاغ: "كان للحكم تأثير كبير على المباراة، كان هناك خطأ واضح لراشفورد ويليها بطاقة حمراء، ولا يمكن للحكام ارتكاب مثل هذه الأخطاء".