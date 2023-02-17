تين هاغ: كان يجب أن نسجل 4 أهداف في برشلونة
قال إيريك تين هاغ المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه شعر بـ"خيبة أمل" بعد تعادله مع برشلونة في الدوري الأوروبي.
وعدل برشلونة تأخره لتعادل مثير 2-2 مع مانشستر يونايتد في ذهاب ملحق دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس.
وكان يونايتد الطرف الأفضل في فترات كبيرة من المباراة وسيطر على اللعب لكن الحارس مارك-أندريه تير شتيغن تصدى لثلاث محاولات ببراعة في الشوط الأول.
وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "عندما نواجه الرقم واحد في إسبانيا خارج ملعبنا ونكون نحن المسيطرين. أعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أربعة أهداف على الأقل".
وأضاف: "تفوقنا على برشلونة مع العديد من الفرص في الشوط الأول، شعرت بخيبة أمل للتعادل، لكنها كانت مباراة رائعة من الفريقين".
وهاجم تين هاغ حكم اللقاء مؤكدًا أنه أثر على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن هناك بطاقة حمراء كان يجب أن يُشهرها في وجه كوندي".
وطالب لاعبو مانشستر يونايتد باحتساب ركلة حرة لصالح ماركوس راشفورد بعد دفعة من جوليس كوندي على حدود منطقة الجزاء، وطرده لأن راشفورد كان في حالة انفراد.
وأوضح تين هاغ: "كان للحكم تأثير كبير على المباراة، كان هناك خطأ واضح لراشفورد ويليها بطاقة حمراء، ولا يمكن للحكام ارتكاب مثل هذه الأخطاء".
وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قمة "كامب نو" بين برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب مرحلة "بلاي أوف" المؤهلة إلى دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
وسجل برشلونة متصدر الدوري الإسباني الهدف الأول بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني بواسطة ماركوس ألونسو بضربة رأس على القائم البعيد بعد ركلة ركنية.
وتعادل ماركوس راشفورد ليونايتد بعد ثلاث دقائق بعد هجمة مرتدة من الجهة اليسرى.
وصنع راشفورد المتألق الهدف الثاني ليونايتد بعدما توغل في منطقة الجزاء ولعب تمريرة عرضية منخفضة وضعها المدافع جول كوندي في مرماه.
لكن برشلونة كافح ليدرك التعادل وأهدت أخطاء دفاع يونايتد الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى رافينيا الذي خدعت تمريرته العرضية الحارس ديفيد دي خيا ودخلت الشباك.
وينتقل مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الى ملعب "أولد ترافورد" بعد أسبوع من الآن وهما على المسافة ذاتها، وذلك بتعادلهما 2-2، الخميس، في معقل النادي الكتالوني "كامب نو" ضمن ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة.