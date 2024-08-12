تمر الأيام، ولا يزال لغز والدة كريستيانو جونيور يحير الجميع، في ظل وصول لاعب النصر الناشئ لعمر الـ 14 عامًا وقربه من احتراف كرة القدم مثل والده.

ظلت هوية والدة جونيور سرية لقرابة 14 عامًا، ويبدو أنها ستستمر كذلك لفترة قادمة، حيث أكد كريستيانو رونالدو في عدة مناسبات أن هذا أمر يخص جونيور وحده، وسيعرفه عندما يكون الوقت مناسبًا.

لكن مع مرور الوقت وكبر جونيور، أصبحت الحاجة إلى معرفة والدته مُلحة، على الأخص في ظل وجوده وسط أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أبناء آخرين يعرفون جيدًا من هو أبوهم ومن هي أمهم.

أحاديث مختلفة

تحدث البعض عن أن والدة كريستيانو جونيور هي مجرد فتاة عشوائية أمضى معها رونالدو ليلة واحدة وبحسب تقارير عديدة اتفق معها على الحصول على مبلغ كبير من المال مقابل عدم العودة والمطالبة بحقها في تربية الطفل، وعدم الإفصاح عن هذا الاتفاق أو هويتها لأي فرد.

يفضل رونالدو بحسب التقارير أن يحافظ على هوية تلك السيدة سرية بهدف الحفاظ على خصوصية نجله، وبحسب والدته دولوريس فهو لا ينوي أن يفصح له قريبًا عن هويتها.

تحدث رونالدو نفسه عن الأمر وقال: "الكثير من الأطفال يعيشون دون أب أو أم أو كليهما، وهو لا يحتاج إلى وجودها، وليس لديه مشكلة، سيعرف كل شيء عندما يكون الوقت مناسبًا".

في الوقت ذاته كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن صورة لفتاة تشبه جونيور كثيرًا كانت قد التقطت لرونالدو في عام 2010، لكن لم يتم نفي أو إثبات صحة ذلك الخبر من أي مصدر رسمي.

كما نقلت تقارير مختلفة عن شقيقة رونالدو تصريحات بأن والدة جونيور قد توفيت ولن يُعْلَن عن اسمها تحت أي ظرف.

دور الأم

لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه الأمهات في الوقت الحاضر في كرة القدم العالمية، انظروا إلى والدة كيليان مبابي ودورها معه منذ مراحل الناشئين، حتى وصل إلى ريال مدريد.

وهناك أيضًا والدة بول بوجبا وإندريك وغيرهم من السيدات التي كانت السبب الأساسي في نجاح الأبناء.

يحاول كريستيانو جونيور حاليا أن يشق طريقه نحو ملاعب كرة القدم الخاصة بالكبار، بل وتحدث البعض عن إمكانية أن يلعب بجوار والده قريبًا، لهذا قد يكون في أمس الحاجة إلى والدته الآن أكثر من أي وقت سابق.

رونالدو ودور كبير عليه

كان رونالدو هو السبب الأساسي في إخفاء هوية والدة جونيور حتى تلك اللحظة، في الوقت الذي يؤكد فيه البرتغالي على نحو متكرر على دور والدته الكبير في مسيرته وحياته ككل.

يعلم رونالدو جيدًا كيف يمكن للأم أن تكون مؤثرة في حياة أي شخص وبالطبع هو يملك دوافعه في إخفاء هوية جونيور، وله كل الحق في الإفصاح أو الاستمرار في كتم السر، لكن في نهاية الأمر فجونيور قد يعود في أحد الأيام، ويكون في حاجة ماسة لوجود تلك السيدة في حياته، حتى لو أعلن هو ورونالدو عكس ذلك مرارًا وتكرارًا.