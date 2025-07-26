آرسنال يعلن رسميًا ضم "رونالدو الجديد"

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، قادمًا من صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 73 مليون يورو (63 مليون جنيه إسترليني).

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ووقّع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عقدًا يمتد لخمس مواسم مع "المدفعجية"، بعد أيام من المفاوضات بين الناديين حول التفاصيل المالية، والتي شملت 63 مليون يورو كقيمة أساسية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

وسيرتدي جيوكيريس الملقب بـ"رونالدو الجديد" القميص رقم 14 مع آرسنال، وسينضم على الفور إلى الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا، ضمن استعدادات النادي لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعزيز هجومي كبير لآرسنال

يُعد جيوكيريس التعزيز الخامس لفريق آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليصل إجمالي إنفاق النادي إلى حوالي 204 ملايين جنيه إسترليني، بعد انضمام كل من: مارتن زوبيمندي، كيبا أريزابالاغا، كريستيان نورجارد، نوني مادويكي ، كريستيان موسكيرا.

وعبّر المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب السويدي، قائلًا: "فيكتور يتمتع بصفات استثنائية؛ فهو سريع، قوي جسديًا، ويمتلك سجلًا تهديفيًا مذهلًا على مستوى الأندية والمنتخب".

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وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لآرسنال: "معدل تحويله العالي للفرص إلى أهداف، بالإضافة إلى حركته الذكية داخل منطقة الجزاء، يجعله تهديدًا دائمًا للدفاعات المنافسة".

وتابع: "نتطلع لدمجه مع الفريق والاستفادة من إمكانياته الكبيرة".

وتُنهي هذه الصفقة التكهنات الإعلامية حول مستقبل المهاجم السويدي، والذي ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يحسم آرسنال الموقف لصالحه.