مطالبات بإقالة جيسوس مدرب الهلال

طالب عدد من جماهير نادي الهلال بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الفريق عقب التعادل 1/1 مع ضمك في الدوري السعودي، اليوم الخميس.

وتقدم المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ضمك بهدف رائع من نيكولاي ستانسيو بتسديدة بعيدة من ضربة حرة مباشرة اصطدمت بياسر الشهراني.

وتعرض جيسوس لانتقادات شديدة من جماهير الهلال بعد التعادل مع ضمك، والذي جاء بعد أيام من التعادل / أيضا مع نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا.