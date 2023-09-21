مطالبات بإقالة جيسوس مدرب الهلال
طالب عدد من جماهير نادي الهلال بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الفريق عقب التعادل 1/1 مع ضمك في الدوري السعودي، اليوم الخميس.
وتقدم المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل ضمك بهدف رائع من نيكولاي ستانسيو بتسديدة بعيدة من ضربة حرة مباشرة اصطدمت بياسر الشهراني.
وتعرض جيسوس لانتقادات شديدة من جماهير الهلال بعد التعادل مع ضمك، والذي جاء بعد أيام من التعادل / أيضا مع نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا.
وكتب خالد القحطاني على منصة "X": "المدرب السيئ سيخرج لك أعظم اللاعبين في مظهر المهرجين، وإن تصدر 37 جولة سيخسر الدوري في الأخيرة، فلا يمكن للاعب مهما عظمت إمكانياته أن يُنجح مدربا هزيلا، إن كسب جولة أو اثنتين مصيره سيخسر "موسم"، جيسوس ليس مدرب الهلال، ليس بقدر هذا المكان ولا يناسبه حقيقة مؤلمة.. لكنها حقيقة".
وكتب معاذ العسكر عبر "X": "من قدم عقد سنة للويس إنريكي.. ومن عقّد مفاوضات سيلفا ومن أراد جيسوس هو من يتحمل كل هذا وكان يعتقد أنه شجاع.. هل هو شجاع الآن ليُقيله على هكذا مستوى، أسماء كبيرة عندك وقيمتهم الفنية عالية.. كيف يظهرون بهذا المستوى؟، إدارة الهلال أنتم المسؤول الأول بقراركم بالتعيين تشجعوا الآن".
وكتب عمرو: "هلال كارثي جدًا مع جيسوس، الهلال بدون هوية وبدون شكل واضح رغم امتلاك أسماء خيالية".
أما ماجد الشيباني فعلق: "اللي صار شيء معيب، اخسر من ضمك وأنت مقدم أداء بس لا تتعثر بالطريقة والتراخي والبرود وقلة الاحترام هذه، ما راح يبقى جيسوس، رحيله حل وقتي أظنه صار ضرورة، لكن الضرورة الأهم رحيل كل من جعل هالمشهد يتكرر في الهلال 4 سنوات على التوالي، متى آخر مرة لعبنا بمستوى مقنع 3_4 أشهر متتالية؟".
وطلب حساب باسم "MK" عبر منصة "X" بإقالة جيسوس وكتب: "البقاء على المدرب جيسوس إهدار للوقت، حان الوقت الآن الآن الآن، الوضع لا يطاق!".
وحاول جيسوس الدفاع عن نفسه بعد التعادل مع ضمك وقال: "ما زال فريقي أكثر فريق سجل أهدافا في الدوري، نحن متعبون، لعبنا 3 مباريات في ظرف 6 أيام".
وعاد جيسوس، البالغ من العمر 69 عاما، لتدريب الهلال في يوليو الماضي، علما أنه سبق أن قاد الهلال بين يوليو 2018 ويناير 2019.
ويلعب الهلال مع الجبلين والشباب في الدوري السعودي قبل أن يحل ضيفا على نساجي مازاندران في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.