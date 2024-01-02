نادي الاتحاد يطلب فواز الصقور من الشباب مقابل عبدالرحمن العبود
ذكرت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتحاد السعودي طلب الحصول على خدمات فواز الصقور من الشباب مقابل انتقال عبدالرحمن العبود للشباب.
ووفقًا للصحيفة فقد تقدَّم مسيرو الاتحاد بعرض رسمي لإدارة الشباب ينتقل من خلاله فواز الصقور، بنظام الإعارة، إلى الاتحاد، على أن ينتقل عبدالرحمن العبود ولاعب آخر للشباب، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضحت الصحيفة أن عرض الاتحاد جاء بصيغة الإعارة، دون دفع مبالغ مالية، مع خيار الشراء نهاية الموسم الحالي.
وأشارت إلى أن الصقور، البالغ من العمر 27 عامًا، يدخل في أبريل المقبل، الفترة الحرة في عقده والتي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على إذن أو موافقة ناديه الشباب.
وأضافت "الرياضية" أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد وافق على إعارة عبدالرحمن العبود، في الانتقالات الشتوية الحالية لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته، كما طلب من إدارة العميد ضرورة التعاقد مع عدد من اللاعبين في خط الدفاع، والظهيرين.
وجدَّد الاتحاد في أكتوبر 2022 عقد العبود ثلاثة مواسم، حتى 2026.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن العبود لعب 5 مباريات فقط مع الاتحاد هذا الموسم بواقع 107 دقائق، بينها 4 مباريات مع غاياردو بواقع 99 دقيقة.
أما فواز الصقور فلعب 19 مباراة مع الشباب هذا الموسم بواقع 1655 دقيقة سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا وينتهي عقده مع الشباب في الـ30 من يونيو المقبل.
ويملك الاتحاد، بطل الموسم الماضي، 28 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، مقابل 21 نقطة للشباب من 19 مباراة في المركز الـ11.