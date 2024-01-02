نادي الاتحاد يطلب فواز الصقور من الشباب مقابل عبدالرحمن العبود

وأشارت إلى أن الصقور، البالغ من العمر 27 عامًا، يدخل في أبريل المقبل، الفترة الحرة في عقده والتي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على إذن أو موافقة ناديه الشباب.

وأضافت "الرياضية" أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد وافق على إعارة عبدالرحمن العبود، في الانتقالات الشتوية الحالية لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته، كما طلب من إدارة العميد ضرورة التعاقد مع عدد من اللاعبين في خط الدفاع، والظهيرين.

وجدَّد الاتحاد في أكتوبر 2022 عقد العبود ثلاثة مواسم، حتى 2026.