تقرير: نادي الاتحاد السعودي سيجمع مورينيو وبنزيما مرة أخرى

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد بدأ في استطلاع رأي جوزيه مورينيو لتولّي تدريب الفريق.

وقالت الصحيفة: "التعاقد مع مورينيو أصبح بمثابة الحلم لإدارة الفريق السعودي، حيث يسعى نادي الاتحاد إلى اجتماع بنزيما ومورينيو مرة أخرى".

ومن المثير للاهتمام أن المهاجم كريم بنزيما يلعب لفريق الاتحاد، وفي وقت سباق لعب مهاجم المنتخب الفرنسي تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد.

ولم ينكر المدرب البرتغالي التقارير التي ربطته بالاتحاد، ما زاد من احتمالية موافقته على العرض، خاصة أن عقده مع روما سينتهي في صيف 2024.

مورينيو أصبح مدربًا لروما، في العام 2021، وفي موسمه الأول مع الفريق تمكن من الفوز بدوري المؤتمرات.

بعد ذلك، وصل المدرب البرتغالي بفريق روما إلى نهائي الدوري الأوروبي، لكنهم خسروا أمام إشبيلية.

وبعد 11 جولة، يحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.