تقرير: نادي الاتحاد السعودي سيجمع مورينيو وبنزيما مرة أخرى
ظهر اسم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، كأبرز المرشحين لتولّي تدريب نادي الاتحاد السعودي، خلفًا لمواطنه نونو سانتو الذي رحل عن تدريب الفريق الجداوي.
وقرر نادي الاتحاد السعودي إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
ولم تكن إقالة سانتو بسبب الخسارة أمام بطل العراق فقط، بل أيضًا بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات بالدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد بدأ في استطلاع رأي جوزيه مورينيو لتولّي تدريب الفريق.
وقالت الصحيفة: "التعاقد مع مورينيو أصبح بمثابة الحلم لإدارة الفريق السعودي، حيث يسعى نادي الاتحاد إلى اجتماع بنزيما ومورينيو مرة أخرى".
ومن المثير للاهتمام أن المهاجم كريم بنزيما يلعب لفريق الاتحاد، وفي وقت سباق لعب مهاجم المنتخب الفرنسي تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد.
ولم ينكر المدرب البرتغالي التقارير التي ربطته بالاتحاد، ما زاد من احتمالية موافقته على العرض، خاصة أن عقده مع روما سينتهي في صيف 2024.
مورينيو أصبح مدربًا لروما، في العام 2021، وفي موسمه الأول مع الفريق تمكن من الفوز بدوري المؤتمرات.
بعد ذلك، وصل المدرب البرتغالي بفريق روما إلى نهائي الدوري الأوروبي، لكنهم خسروا أمام إشبيلية.
وبعد 11 جولة، يحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
يذكر أن تقارير صحفية عالمية كشفت عن نشوب مشادة حادة بين الثنائي بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وصلت لتبادل الصراخ والاتهامات بين الطرفين.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، إن "بنزيما قال لمسؤولين رسميين في النادي قبل أسبوعين من الحادثة، إن استمرار نونو سانتو لا يلبي تطلعات الفريق، وإن وجوده يعوق تقدم الفريق".
وأشارت: "اشتعلت شرارة الخلاف مجددًا بين بنزيما وسانتو في غرفة الملابس أثناء استراحة ما بين الشوطين في مباراة الفريق أمام القوة الجوية، الإثنين الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، بأن المدرب وجّه نقدًا لاذعًا للنجم الفرنسي، إذ قال له: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم". فرد بنزيما: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة"، وهو ما أثار المدرب البرتغالي الذي ردَّ غاضبًا: "أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، ويجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين".
وأوضح التقرير، أن المدرب استمر في توجيه كلمات لاذعة للنجم الفرنسي، رافضًا تبريراته.