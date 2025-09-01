أسوأ سيناريو ممكن.. كيف خسر برشلونة فنيًا ونفسيًا قبل التوقف الدولي؟

كتب – نور الدين ميفراني

خسر برشلونة نقطتين بتعادله أمام رايو فاييكانو 1-1 في الدوري الإسباني بعد فوزين متتاليين، ويتخلف مبكرا عن غريمه التقليدي ريال مدريد "المتصدر" بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات في 3 مباريات.

سجل لامين يامال هدف برشلونة الوحيد، بينما أحرز فيران بيريز هدف رايو فاييكانو.

المباراة شهدت جدلا كبيرا بسبب تعطل تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء دونها خلال أحداث المباراة، كما حدث جدل حول أرضية الملعب السيئة التي ظهرت وانتقدها لاعبو الفريقين قبل المباراة.

وشكلت المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضربة معنوية وفنية لبرشلونة قبل التوقف الدولي لعدة أسباب:

تفوق رايو فاييكانو فنيا في المباراة

قدم رايو فاييكانو درسا للأندية التي ستواجه برشلونة بلعبه بحماس وقوة وندية دون خوف، وهاجم واستغل أخطاء منافسه لصنع فرص حقيقية للتسجيل.

ولولا تألق الحارس خوان غارسيا، الذي قام بتصديات رائعة وكبيرة لخرج برشلونة خاسرا النقاط الثلاث.

ريال مدريد تقدم مبكرا على برشلونة

حقق ريال مدريد العلامة الكاملة و9 نقاط ويتقدم مبكرا بفارق نقطتين عن غريمه رغم الغيابات وقلة فترة الإعداد.

ويستفيد الفريق الملكي من فترة التوقف الدولي بعدما ترك مدرب البرازيل 4 لاعبين لريال مدريد دون دعوته للمنتخب، كما سيستعيد أيضا بعد التوقف نجومه الفرنسي إدواردو كامافينغا وقرب عودة الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي إندريك.

تراجع الثقة لدى برشلونة ولاعبيه

بعد التعثر أمام رايو فاييكانو وخسارة نقطتين بدعم من الحكم الذي منحهم ضربة جزاء غير شرعية، ستتراجع الثقة الكبيرة لدى لاعبي برشلونة، والتي كانت تعطيهم التفوق المعنوي على منافسيهم وقدرتهم على هزيمة الجميع.

كما أن مستوى بعض اللاعبين المتراجع سيكون له تأثير في المباريات القادمة.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد فالنسيا يوم الأحد 14 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي رايو فاييكانو مع أوساسونا بنفس اليوم.