كشفت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، التعاقد مع البرتغالي جواو فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "sportskeeda"، فإن فيتينيا كان أحد النجوم البارزين مع منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وفي الموسم الماضي، قدم اللاعب حضورا رائعا مع باريس سان جيرمان، حيث لعب 46 مباراة في المسابقات جميعها، وسجل 9 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما ذكرت التقارير نقلا عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن المدرب الإيطالي يريده في تشكيلة الفريق الملكي للموسم المقبل، خاصة بعد قرار الألماني توي كروس الاعتزال، ما ترك مكانا شاغرا في منطقة وسط الملعب.

وأشار التقرير إلى أنه رغم وجود لاعبين أكفاء مثل جود بيلينغهام وفالفيردي، وهم قادرون على سد الفجوة التي تركها توني كروس، فإن أنشيلوتي يرى أن فيتينيا خيار أفضل.

ويستعد نادي ريال مدريد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الموسم التحضيري، ويخوض 3 مواجهات وتنتهي رحلته يوم 7 أغسطس.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي لحسم صاحب اللقب لهذا الموسم، في الرابع عشر من أغسطس المقبل.