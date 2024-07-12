بعد رحيل الجزائري عوار.. مدرب روما يفاوض نجم منتخب المغرب

كشف تقرير إخباري مقرب من نادي روما الإيطالي أن المهاجم المغربي يوسف النصيري، هداف إشبيلية الإسباني، أصبح ضمن اهتمامات نادي العاصمة الإيطالية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي نقلا عن صحف إيطالية، أبدى دانييلي دي روسي، مدرب نادي روما، اهتماما متزايدا بضم الدولي المغربي الذي تألق طوال السنوات الأربع الأخيرة في فريق إشبيلية الإسباني، وأصبح إحدى العلامات البارزة في الفريق الأندلسي.

وذكر "فوت ميركاتو" أن "تجربة النصيري في إشبيلية وصلت إلى عامها الرابع، وأوشكت على النهاية، لقد وجد النجم المغربي اهتماما كبيرا من نادي القادسية السعودي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، لكن المفاوضات لم تثمر عن اتفاق رسمي، قبل أن يظهر نادي روما في المشهد عبر مدربه دي روسي."

ووفقا للمصدر ذاته، تحادث دانييلي دي روسي مع النصيري، وبدأ بالفعل في استمالته للحصول على توقيعه تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل.

وتحظى صفقة الانتقال المرتقبة بعديد المؤشرات الإيجابية التي تجعلها مسألة محسومة، وأولها أن نادي إشبيلية يرغب في تجديد الفريق بشكل تام وضخ دماء جديدة بالتوازي مع الدفع باللاعبين الشبان.

وينتظر أن يعقد مسؤولو روما الإيطالي لقاء حاسما يوم الاثنين مع يوسف النصيري، بعد أن تحادث اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع المدرب دانييلي دي روسي.

وخاض النصيري كامل مشواره الكروي حتى الآن في إسبانيا؛ إذ بدأ في صفوف نادي مالقا قبل الانتقال في 2018 إلى ليغانيس، ومنه في 2020 إلى إشبيلية، حيث عرف أوج تألقه، وفاز بعديد الألقاب.

وخاض النصيري 73 مباراة مع منتخب المغرب، وسجل 20 هدفا، كما شارك في كأس العالم 2018 و2022.