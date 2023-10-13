لاعب باراغواي يبصق على ميسي (صورة)

وكان ميسي قريبًا من التسجيل مرتين حيث سدد ضربة ركنية أصطدمت بالقائم، كما سدد ضربة حرة اصطدمت بالقائم أيضًا.

ولم يظهر سبب تصرف سانابريا تجاه ليونيل ميسي حيث لم يظهر أي شيء غير طبيعي على أرض الملعب.