لاعب باراغواي يبصق على ميسي (صورة)
انتشرت صورة لسانابريا مهاجم منتخب باراغواي وهو يبصق على ليونيل ميسي خلال الشوط الثاني من مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وتواجد ميسي على دكة البدلاء قبل أن يدفع به سكالوني في الشوط الثاني من المباراة.
وكان ميسي قريبًا من التسجيل مرتين حيث سدد ضربة ركنية أصطدمت بالقائم، كما سدد ضربة حرة اصطدمت بالقائم أيضًا.
ولم يظهر سبب تصرف سانابريا تجاه ليونيل ميسي حيث لم يظهر أي شيء غير طبيعي على أرض الملعب.
وعلق سانابريا حول الأمر، لقناة تي واي سي الأرجنتينية :" "في الصورة الموجودة في الخلف، يبدو أنني بصقت عليه، ولكن لا يوجد شيء".
من جهته قال ميسي :" "لقد أخبروني في غرفة خلع الملابس أن أحدهم بصق علي، وأنا لا أعرف حتى من هو هذا الرجل".
وتابع :"لن أذكر اسمه حتى لا يخرج هنا وهناك ليتحدث ويصبح مشهورًا".
كان منتخب الأرجنتين قد تغلب على باراغواي بهدف دون رد سجله المدافع المخضرم أوتاميندي بعد تنفيذ ناجح لضربة ركنية من جانب لاعب خط الوسط دي باول.
وقال ميسي عن الهدف، إن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين قد درب اللاعبين كثيرًا عليه.
وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات وهو المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه في نفس التصفيات حتى الآن، بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني بـ7 نقاط.