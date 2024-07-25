تترقب الأوساط الرياضية المصرية مشاركة أحفاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتي يوم 11 أغسطس المقبل.

وحققت مصر أكبر رصيد في تاريخها من الميداليات الأولمبية في الدورة الماضية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال العام 2021 بعد تأجيلها لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد 19.

وتشارك مصر هذه المرة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي بواقع 164 لاعبًا بين أساسي وبديل في 22 رياضة.

وأعلن ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات تلفزيونية أن مصر تستهدف الحصول على 11 ميدالية في أولمبياد باريس.

وبعيدًا عن التصريحات الوردية يبدو الواقع شائكًا ومليئًا بالعقبات والتحديات في طريق حصد الميداليات بالنسبة للبعثة المصرية خاصة في غياب لعبتين بارزتين يتفوق فيهما المصريون وهما الإسكواش والكاراتيه.

وتسرد "إرم نيوز" أبرز الميداليات المنتظرة لمصر في أولمبياد باريس:

الخماسي الحديث

يلمع اسم أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث في البعثة المصرية خاصة أنه صاحب فضية أولمبياد طوكيو الماضية.

ويحلم الجندي بتكرار إنجازه بحصد ميدالية أولمبية ومحاولة البحث عن ذهبية خاصة أنه من أبرز لاعبي الخماسي الحديث على مستوى العالم.

المبارزة

ينتظر الجمهور المصري الكثير من لعبة المبارزة التي تضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات.

ويراهن مسؤولو الرياضة المصرية على زياد السيسي صاحب برونزية بطولة العالم للمبارزة بجانب خبرات علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012.

المصارعة

يتحفز محمد إبراهيم "كيشو" لتحقيق إنجاز جديد في أولمبياد باريس رغم تأهله الصعب في مشوار التصفيات.

وحقق كيشو ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو الماضية كما يحلم عبد اللطيف منيع بمواصلة تألقه بعدما حصد برونزية بطولة العالم 2023 في بلغراد.

التايكوندو ورفع الأثقال

يتطلع سيف عيسى لتكرار إنجازه في لعبة التايكوندو بأولمبياد طوكيو الماضية حين حصل على الميدالية البرونزية.

ويظهر أيضًا اسم عزمي محيلبة في الرماية كأحد المرشحين لحصد ميدالية أولمبية بعد فوزه بذهبية بطولة العالم 2022.

وتحلم الرباعة سارة سمير بتكرار إنجازها في أولمبياد ريو دي جانيرو التي حققت خلالها البرونزية.

اليد

يأمل منتخب اليد حصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه مراهنًا على خبرات مدربه الإسباني كارلوس باستور.

ويعول أبطال أفريقيا على قدرات بعض النجوم وعلى رأسهم يحيى خالد ويحيى الدرع وعلي زين.