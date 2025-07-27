أول ظهور للامين يامال بالرقم 10 في برشلونة (صور)

شهدت المباراة الودية التي تجمع فريقي برشلونة وفيسيل كوبي الياباني، ظهر اليوم الأحد، أول ظهور للنجم الشاب لامين يامال بالقميص رقم "10"، في إطار الجولة التحضيرية الصيفية للبارسا استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان الرقم 10 قد ظل شاغرًا منذ رحيل أنسو فاتي إلى نادي موناكو الفرنسي، ليحمله يامال لأول مرة منذ أن ارتداه أسطورة الفريق ليونيل ميسي، في دلالة على الثقة الكبيرة التي يضعها المدرب هانزي فليك في الموهبة الصاعدة.

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وجاء منح النادي القميص ليامال بعد توقيعه عقدًا جديدًا يمتد حتى صيف عام 2031، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي.

وانتظر النادي الكتالوني حتى يوم 13 يوليو الجاري، وهو التاريخ الذي أتم فيه يامال عامه الثامن عشر، ليتوافق مع السن القانوني المسموح به لارتداء الرقم 10، الذي سبق أن حمله عدد من أساطير "البلوغرانا"، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويمتلك ميسي تاريخًا حافلًا مع برشلونة، إذ ارتدى القميص رقم 10 منذ عام 2004 وحتى رحيله في 2021، محققًا مع النادي 34 لقبًا في مختلف البطولات.

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وسبق لمجموعة من أساطير كرة القدم أن ارتدوا الرقم 10 في برشلونة، أبرزهم البرازيليون روماريو، ريفالدو، رونالدينيو، إلى جانب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

يذكر أن لامين يامال خاض حتى الآن 109 مباريات مع برشلونة، سجل خلالها 25 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.

وتعد مباراة اليوم أول اختبار ودي لبرشلونة هذا الصيف، حيث يخوض الفريق جولته الآسيوية التي تشمل لقاءين آخرين أمام إف سي سول ودايغو الكوري يومي 31 يوليو و4 أغسطس على التوالي، قبل خوض كأس خوان غامبر أمام كومو الإيطالي يوم 10 أغسطس، استعدادًا لانطلاقة الموسم يوم 16 أغسطس أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.