أحمد فتوح يشعل صراعًا جديدًا بين الزمالك والأهلي
أشعل الحديث عن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وإمكانية انتقاله للغريم التقليدي الأهلي، الميركاتو المقبل بالدوري المصري، خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الفريق الأبيض، وعدم التوصل لاتفاق لتجديده حتى الآن.
وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له في يناير التوقيع لأي نادٍ آخر يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.
وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع فتوح لضمه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عقده مع الزمالك.
وعلى إثر ذلك عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، جلسة مع أحمد فتوح ووكيله من أجل حسم تجديد عقده، ووفقًا للتقارير تم الاتفاق على جميع البنود في انتظار صرف مقدم التعاقد والتوقيع الرسمي في الفترة المقبلة.
فيما قال الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو"، عبر برنامجه، مساء الثلاثاء: "فتوح يقترب خطوة بخطوة في تجديد عقده مع الزمالك، ولم يطلب طلبات تعجيزية كما تردد، المسؤولون في الزمالك يرون أن مطالب فتوح منطقية وليس بها مبالغة نظرًا لما يقدمه".
وأضاف: "الملف سيتم حسمه بشكل نهائي بعد وجود المجلس المنتخب من نادي الزمالك بعد الانتخابات التي ستقام يوم الـ20 من أكتوبر الجاري، وفي النهاية ثمَّة تقارب بوجهات النظر بين اللاعب والنادي، هو لاعب كبير واستمراره في الزمالك مهم جدًّا، والأمور تسير في طريقها الصحيح بالنسبة لتجديد عقد اللاعب".
أحمد شوبير
بينما قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير: "الشغل الشاغل للجماهير هل فتوح سيجدد مع الزمالك أم ينتقل للأهلي؟.. عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالفعل عقد اجتماعًا مع أحمد يحيى، وكيل أعمال أحمد فتوح، لبدء مفاوضات التجديد، لكن اللاعب لم يحضر الجلسة".
وأضاف: "عبدالواحد، أكد لوكيل اللاعب أن نادي الزمالك يرغب في تجديد التعاقد مع فتوح، وأنه يرغب في معرفة طلبات اللاعب لتجديد التعاقد معه".
وتابع: "وكيل اللاعب أبلغ عبدالواحد السيد، أن أحمد فتوح، ليس لديه مانع في تجديد عقده، ولكن بعد انتخاب مجلس إدارة جديد".
وأوضح شوبير: "أحد رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك، والذي كان له منصب كبير في القلعة البيضاء من قبل يأخد على عاتقه تجديد عقد فتوح، وهو الذي أنهى مشكلة أحمد سيد (زيزو)، وهذه معلومات، وفي الزمالك يأملون قبل قدوم المجلس الجديد بأنْ يعلنوا تجديد التعاقد مع فتوح".
وأشار: "بالتأكيد حدث حوار بين مقربين من أحمد فتوح والنادي الأهلي، وأكدوا أن فتوح، لاعب مميز، ولكن التعاقد معه سيكون وفقًا لتعاقدات النادي، لأن المقابل المالي الذي يرغب فتوح، في الحصول عليه وفقًا لما أكده مقربون من اللاعب، لا يناسب الأهلي وبعيد قليلًا عما نقدمه، لكن الأمور ما زالت عالقة والمفاجآت واردة".
وشارك فتوح في مباراة واحدة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي ضد أرتا سولار في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تعاقيه من الإصابة التي تعرَّض لها في الحوض.
ويلعب فتوح مع الفريق الأول بالزمالك من تصعيده للمرة الأولى عام 2016، وخلال تلك الفترة خرج في فترتي إعارة إلى إنبي وسموحة.
صاحب الـ 25 عامًا شارك في 129 مباراة بقميص الزمالك وخلالها سجل 5 أهداف وصنع 11 أخرى.