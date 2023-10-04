أحمد فتوح يشعل صراعًا جديدًا بين الزمالك والأهلي

أشعل الحديث عن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وإمكانية انتقاله للغريم التقليدي الأهلي، الميركاتو المقبل بالدوري المصري، خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الفريق الأبيض، وعدم التوصل لاتفاق لتجديده حتى الآن.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له في يناير التوقيع لأي نادٍ آخر يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.

وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع فتوح لضمه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عقده مع الزمالك.