تقرير: ماركوس يورينتي وفيراتي على رادار الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يسعى إلى ضم الثنائي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي، وماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال نبيل دجليت، الصحفي بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الأهلي السعودي قدم عرضًا لشراء ماركوس يورينتي، كما يضغطون بقوة للتوقيع مع ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان".
ولم يكشف التقرير أي تطورات بشأن الصفقة أو مدة التعاقد التي طرحها مسؤولو "الراقي".
ويرتبط يورينتي بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2027، حيث خاض، صاحب الـ 28 عامًا، 150 مباراة مع الفريق الإسباني في جميع البطولات، ونجح بتسجيل 21 هدفًا، كما قدم 23 تمريرة حاسمة.
بينما يلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان، منذ العام 2012، حينما انضم له قادمًا من صفوف بيسكارا الإيطالي.
وكان فيراتي قريبًا من الرحيل عن سان جيرمان، في العام 2017، في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.
وكان سان جيرمان قد جدد عقد فيراتي حتى عام 2026.
الأهلي السعودي تعاقد خلال هذا الصيف مع روبرتو فيرمينو، وإدوارد ميندي، ورياض محرز، وآلان سان ماكسيمان، ويسعى إلى ضم مدافع ولاعب وسط خلال الأيام المقبلة.