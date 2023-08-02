تقرير: ماركوس يورينتي وفيراتي على رادار الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يسعى إلى ضم الثنائي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي، وماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال نبيل دجليت، الصحفي بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الأهلي السعودي قدم عرضًا لشراء ماركوس يورينتي، كما يضغطون بقوة للتوقيع مع ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان".

ولم يكشف التقرير أي تطورات بشأن الصفقة أو مدة التعاقد التي طرحها مسؤولو "الراقي".