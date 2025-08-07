النصر السعودي ينافس نيوم على ضم مهاجم برينتفورد الإنجليزي

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في منافسة قوية للتعاقد مع المهاجم الكونغولي يوان ويسا، البالغ 28 عامًا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارة النصر لبناء فريق قوي حول الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، خاصة بعد التعاقد مع المدرب جورجي جيسوس، ثم ضم مواطنه جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وكان اللاعب الكونغولي عاد إلى المشاركة في تدريبات نادي برينتفورد، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما انقطع لفترة لرغبته في الرحيل عن الفريق وسط اهتمام نيوكاسل يونايتد، لكن إدارة النادي رفضت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن نيوكاسل ليس الطرف الوحيد المهتم بخدمات اللاعب؛ إذ دخل كل من نادي نيوم السعودي وتوتنهام هوتسبير على خط المفاوضات.

كما أكدت الصحيفة، أن نادي النصر السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي للحصول على توقيع ويسا.

ورغم أن الصحيفة لم تكشف عن القيمة التي تطلبتها إدارة برينتفورد، فإن النصر أبدى استعداده لدفع المبلغ المطلوب، ويعمل حاليًا على إقناع اللاعب بترك الدوري الإنجليزي الممتاز والانتقال إلى دوري روشن السعودي.

ويدافع ويسا عن شعار برينتفورد منذ صيف 2021، ليسجل القادم من لوريان الفرنسي 49 هدفًا إلى جانب 13 تمريرة حاسمة في 149 مباراة رسمية.

ومن المنتظر أن يعاني برينتفورد للبقاء في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد رحيل المدرب توماس فرانك، إلى جانب الثنائي بريان مبيومو وكريستيان نورغاد.