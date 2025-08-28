نتائج قرعة دور الـ32 من كأس كاراباو.. انطلاقة سهلة لليفربول ومانشستر سيتي

أقام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ32 من منافسات كأس الرابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2025-2026، مساء الأربعاء، إثر انتهاء مباريات الدور الثاني مباشرة.

ويعد نيوكاسل يونايتد آخر المتوجين ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لعام 2025 بعد فوزه ضد ليفربول "2-1"، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي في لندن.

وجنب نظام القرعة الفرق الكبيرة، مواجهة بعضها البعض، خصوصًا بعد إقصاء مانشستر يونايتد من الدور الثاني على يد غريمسبي بركلات الترجيح.

وتشهد مرحلة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مشاركة جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي على رأس هذه الأندية مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام وإيفرتون وفولهام وولفرهامبتون.

وستقام الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في الفترة من الـ15 إلى الـ22 من سبتمبر.

وسيبدأ نيوكاسل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة برادفورد سيتي، فيما سيستهل ليفربول مشواره بلقاء ساوثهامبتون.

بينما يفتتح آرسنال مشواره في البطولة بلقاء بورت فالي، فيما أوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة سهلة على الورق مع لينكولن سيتي، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على مانشستر سيتي الذي وضعته القرعة في مواجهة هيديرسفيلد تاون.

وفيما يأتي نتائج القرعة كاملة:

بورت فالي ضد آرسنال

سوانزي سيتي ضد نوتينغهام فورست

شيفيلد وينزداي ضد غريمسبي

لينكولن سيتي ضد تشيلسي

توتنهام ضد دونكاستر

برينتفورد ضد أستون فيلا

هدرسفيلد تاون ضد مانشستر سيتي

ليفربول ضد ساوثهامبتون

نيوكاسل يونايتد ضد برادفورد سيتي

وولفرهامبتون ضد إيفرتون

كريستال بالاس ضد ميلوول

بيرنلي ضد كارديف سيتي

ويغان ضد ايكومبي

ريكسهام ضد ريدينغ

بارنسلي ضد برايتون

فولهام ضد كامبريدج