وجّه ضربة لميسي.. هالاند يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

هدف هالاند في شباك نابوليالمصدر: رويترز
واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل في مباراة فريقه ضد نابولي.

وسجّل إيرلينغ هالاند هدفًا حاسمًا في شباك نابولي خلال فوز مانشستر سيتي بثنائية على ملعب الاتحاد، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 

المباراة جاءت قوية منذ بدايتها، خاصة بعد طرد جيوفاني دي لورينزو قائد نابولي في الدقيقة 21، وهو ما منح السيتي أفضلية واضحة ترجمها هالاند في الدقيقة 56 بضربة رأس رائعة، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني بعد عشر دقائق من مجهود فردي مميز.

 

هالاند يدخل التاريخ

هذا الهدف لم يكن عاديًا، إذ دخل به هالاند التاريخ كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال.

واحتاج هالاند فقط إلى 49 مباراة ليبلغ 50 هدفًا، متفوقًا على الهولندي رود فان نيستلروي الذي وصل إلى هذا الإنجاز بعد 62 مباراة، فيما احتاج الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 66 مواجهة لتحقيق الرقم نفسه.

 

 

