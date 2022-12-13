والد هالاند عن مستقبل نجله: يمكن أن يبقى في مانشستر سيتي 15 عامًا

وأضاف والد النجم النرويجي: "لقد كان في ألمانيا لمدة عامين ونصف العام، ويمكنه فعل شيء من هذا القبيل في مستقبله. تبقى ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي ثم ينتقل إلى إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا. لا يوجد شيء مؤكد بشأن ذلك، لكن من المحتمل أن إيرلينغ قادر على الفوز في أي فريق".

وتوج إيرلينغ هالاند بـ3 ألقاب جماعية فقط في مسيرته، مرتين بطلًا للدوري النمساوي مع سالزبورغ وكأس ألمانيا رفقة بروسيا دورتموند، ويأمل في التتويج بألقاب جديدة في صفوف مانشستر سيتي الذي لا يزال في المنافسة على أربعة ألقاب هذا الموسم.

وسجل هالاند 86 هدفًا في 89 مباراة مع بروسيا دورتموند وحقق بداية قوية رفقة مانشستر سيتي، حيث سجل 23 هدفًا في 19 مباراة فقط.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في صيف 2024، ويضعه ريال مدريد ضمن أهدافه في المستقبل ليكون خليفة الفرنسي كريم بنزيما.