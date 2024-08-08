اقتربت الصين من الولايات المتحدة في ترتيب جدول الميداليات بعد اليوم الرابع عشر من منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقبل 3 أيام من اختتام النسخة 33 من الأولمبياد المثير للجدل، منذ افتتاحه يوم 26 يوليو الماضي، رفعت البعثة الصينية رصيدها من الميداليات الذهبية إلى 29 ميدالية على بعد ميدالية واحدة من الولايات المتحدة (30) فيما ابتعدت أستراليا عن فرنسا بأربع ميداليات لتحتل المركز الثالث برصيد 18 ذهبية.

وحقق المنتخب المغربي لكرة القدم الميدالية البرونزية بعد الفوز على مصر (6 ـ 0) في اللقاء الترتيبي اليوم، وهي الميدالية الثانية لليوم الثاني على التوالي للمغرب بعد الإنجاز الذهبي الرائع لسفيان البقالي أمس الأربعاء في سباق 3000 متر موانع.

وفي منافسات التايكواندو أحرز الأردني زيد كريم الفضية، بينما دخل البوتسواني ليتسيلي تيبوغو تاريخ الألعاب بعد إحرازه أول ذهبية لبلاده في سباق 200 متر.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم الرابع عشر من الألعاب:

الولايات المتحدة الأمريكية (103 ميدالية –30 ذهبية، 38 فضية، 35 برونزية)

الصين (73 ميدالية – 29 ذهبية،25 فضية، 19 برونزية)

أستراليا (45 ميدالية – 18 ذهبية، 14 فضية، 13 برونزية)

فرنسا (54 ميدالية – 14 ذهبية، 19 فضية، 21 برونزية)

بريطانيا (51 ميدالية – 13 ذهبية، 17 فضية، 21 برونزية)

كوريا الجنوبية (28 ميدالية – 13 ذهبية، 8 فضة، 7 برونزية)

اليابان (33 ميدالية – 13 ذهبية، 7 فضة، 13 برونزية)

هولندا (25 ميدالية – 11 ذهب، 6 فضة، 8 برونزية)

إيطاليا (30 ميدالية – 10 ذهب، 11 فضة، 9 برونزية)

ألمانيا (22 ميدالية – 9 ذهب، 8 فضة، 5 برونزية)