موقف برونو فيرنانديز.. صحيفة برتغالية تزف بشرى سارة للنصر السعودي

تصدرت مفاوضات انتقال اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، إلى النصر السعودي في الموسم الجديد الأحاديث في سوق الانتقالات ليس فقط داخل دوري روشن ولكن في إنجلترا والبرتغال.

وأتم نادي النصر التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي لتدعيم صفوفه، كما جدد عقد اللاعب المخضرم كريستيانو رونالدو قائد الفريق لموسمين قادمين.

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واستعان النصر بخدمات المدرب البرتغالي القدير جورجي جيسوس لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة "إكس" أن نادي النصر تقدم بمحادثات غير رسمية للفوز بصفقة فيرنانديز بعد أن تفاوض الهلال السعودي لضم اللاعب قبل كأس العالم للأندية.

وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية إلى أن رفض برونو فيرنانديز عرض الرحيل إلى الهلال لا يعني أنه سيرفض عرض النصر.

وأوضحت أن تواجد جيسوس كمدير فني في النصر بجانب القائد كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونجم منتخب البرتغال قد يدفع برونو لقببول عرض الفريق الأصفر.

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ولم يفز النصر بلقب الدوري السعودي موسم 2018 – 2019 بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.