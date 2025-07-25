رابطة الدوري الأمريكي تصدم ميسي بعقوبة مفاجئة

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الجمعة إيقاف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي مباراة واحدة بعد غيابه عن مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة.

وغاب ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وزميله جوردي ألبا عن المباراة يوم الأربعاء الماضي رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن اللاعبين المدعوين في قائمة كل النجوم.

وقالت الرابطة في بيان رسمي بشأن العقوبة: "وفقا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه".

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وبحسب قرار رابطة الدوري الأمريكي (MLS)، سيغيب ميسي وألبا عن مواجهة فريقهما أمام نادي سينسناتي فجر الأحد في الجولة 25 من المسابقة.

وشكلت العقوبة مفاجأة صادمة لليونيل ميسي الذي سجل 18 هدفا حتى الآن هذا الموسم، ولفريقه إنتر ميامي في سباق الدوري خصوصا أن النجم الأرجنتيني تألق بشكل لافت جدا في المباريات الأخيرة وكان حاسما في عدة انتصارات لناديه.

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وتألق ميسي الذي ينتهي عقده مع إنتر ميامي في 31 ديسمبر 2025 خلال آخر 3 مباريات مع إنتر ميامي إذ أحرز 8 أهداف وصنع هدفين في آخر 5 مباريات مع فريقه.

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وسجل ميسي في مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز الأسبوع الماضي هدفين وصنع مثلهما في فوز فريقه 5 ـ 1 وحصل على أعلى تقييم بعدد 9.4 / 10.

ويحتل إنتر ميامي المركز برصيد 41 نقطة من 21 مباراة بعيدا 7 نقاط عن المتصدر سينسيناتي الذي يملك 48 نقطة من 24 مباراة قبل لقاء الفريقين فجر الأحد (الساعة 02.15 فجرا).