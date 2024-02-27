أزمة كبيرة في الزمالك بسبب "الصفقات الجديدة"

وعلم "إرم نيوز" أن هناك أزمة بسبب مقدمات عقود اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في يناير الماضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة إن "اللاعبين الجدد لم يحصلوا على مقدمات عقودهم رغم مرور أكثر من شهر على التعاقد معهم".

وتابع "اللاعبون الجدد اشتكوا أكثر من مرة بسبب عدم حصولهم على مقدمات العقود وفوضوا عبدالله السعيد للحديث مع مجلس الادارة".