أزمة كبيرة في الزمالك بسبب "الصفقات الجديدة"
تلوح في الأفق بوادر أزمة في نادي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.
وحسم نادي الزمالك تأهله للأدوار الإقصائية في الكونفدرالية الأفريقية.
وبدأ الفريق استعداداته لمباراة الداخلية في الدوري المحلي.
وعلم "إرم نيوز" أن هناك أزمة بسبب مقدمات عقود اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في يناير الماضي.
وقال مصدر في تصريحات خاصة إن "اللاعبين الجدد لم يحصلوا على مقدمات عقودهم رغم مرور أكثر من شهر على التعاقد معهم".
وتابع "اللاعبون الجدد اشتكوا أكثر من مرة بسبب عدم حصولهم على مقدمات العقود وفوضوا عبدالله السعيد للحديث مع مجلس الادارة".
وأتم :" مجلس الإدارة طالب اللاعبين بالصبر حتى يتحصل النادي على مستحقات بيع لاعبه السابق أسامة فيصل من نادي البنك الأهلي، ما يعني توفر سيولة مالية".
وتعاقد نادي الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما تمكَّن من إنهاء أزمة منعه من القيد ما كبَّد خزينة النادي مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة.