في غياب لامين يامال.. من كان أفضل لاعبي برشلونة أمام فالنسيا؟

حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد مساء الأحد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

فوز برشلونة الساحق جاء في غياب أحد أبرز نجومه وهو لامين يامال الذي تعرض لإصابة مع منتخب إسبانيا.

وعانى برشلونة بشكل واضح في الشوط الثاني بعد أن اكتفى بتسجيل هدف وحيد عن طريق فيرمين لوبيز.

ومع مشاركة رافينيا في الشوط الثاني، تطور الأداء الهجومي لفريق برشلونة وسجل 5 أهداف.

وفي غياب لامين يامال، حصل فيرمين لوبيز نجم برشلونة على جائزة رجل المباراة، كما نال أعلى تقييم في المباراة.

ولعب فيرمين في مركز 10 الكلاسيكي وكان أشبه بالعقل المفكر في تشكيل المدرب الألماني هانز فليك.

وسجل فيرمين هدفين لمصلحة فريقه، كما أنه خاض المباراة كاملة وقدم أداءً رائعاً ونال تقييماً (9.4)، بحسب موقع سوفا سكور.

ولمس فيرمين الكرة 74 مرة، وقدم 41 تمريرة صحيحة من أصل 46 وأرسل 3 تمريرات طولية صحيحة من أصل 4.

ووجه فيرمين 4 تسديدات تجاه مرمى فالنسيا، بخلاف تسديدة خارج المرمى، وراوغ 3 مرات بنجاح.