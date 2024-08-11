الاتحاد الليبي يقترب من حسم صفقة سودانية

اقترب الاتحاد الليبي من حسم صفقة سودانية لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 – 2025.

ويسعى الاتحاد للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري الليبي في الموسم الجديد الذي حسمه نادي النصر بعد صراع مع الأهلي بنغازي.

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وكشفت تقارير صحفية سودانية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع السوداني ياسين حامد في الموسم المقبل.

ويبلغ ياسين حامد 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وهو حاصل على الجنسية المجرية بجانب السودانية لأصول أسرته.

ويلعب حاليا حامد في صفوف إتو جيور المجري، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية في الدوري المجري وأيضًا الروماني وعلى رأسها كلوغ.

ولعب ياسين حامد 10 مباريات دولية بقميص منتخب السودان منذ عام 2019، وشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022.

وخاض اللاعب آخر مبارياته الدولية يوم 16 نوفمبر الماضي ضد توجو وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتعاقد نادي الاتحاد مع الموريتاني سيدي يعقوب لاعب الوسط بجانب المهاجم الصاعد الليبي عبد الميسر أبو شيبة.

وانضم أيضًا الفلسطيني عميد صوافطة لتدعيم صفوفه أيضًا في خط الوسط.