عاجل

أكسيوس: التقييم المحدث للاستخبارات الإسرائيلية يرجح شن إيران هجوماً في غضون أيام
logo
رياضة

الاتحاد الليبي يقترب من حسم صفقة سودانية

الاتحاد الليبي يقترب من حسم صفقة سودانية
فريق الاتحاد الليبيالمصدر: صفحة الاتحاد الليبي عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2024، 9:03 م

اقترب الاتحاد الليبي من حسم صفقة سودانية لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 – 2025.

ويسعى الاتحاد للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري الليبي في الموسم الجديد الذي حسمه نادي النصر بعد صراع مع الأهلي بنغازي.

أخبار ذات علاقة

الاتحاد الليبي يبرم صفقة فلسطينية

 وكشفت تقارير صحفية سودانية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع السوداني ياسين حامد في الموسم المقبل.

ويبلغ ياسين حامد 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وهو حاصل على الجنسية المجرية بجانب السودانية لأصول أسرته.

ويلعب حاليا حامد في صفوف إتو جيور المجري، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية في الدوري المجري وأيضًا الروماني وعلى رأسها كلوغ.

ولعب ياسين حامد 10 مباريات دولية بقميص منتخب السودان منذ عام 2019، وشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022.

1c1f1a8b-0622-4c69-bf2f-33714bc28373

وخاض اللاعب آخر مبارياته الدولية يوم 16 نوفمبر الماضي ضد توجو وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتعاقد نادي الاتحاد مع الموريتاني سيدي يعقوب لاعب الوسط بجانب المهاجم الصاعد الليبي عبد الميسر أبو شيبة.

وانضم أيضًا الفلسطيني عميد صوافطة لتدعيم صفوفه أيضًا في خط الوسط.

 

الاتحاد الليبيمنتخب السودان

أخبار ذات صلة

سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC