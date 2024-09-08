ملخص ونتيجة وأهداف مباراة تونس ضد غامبيا في تصفيات أمم أفريقيا

سجلت تونس هدفا في كل شوط لتفوز 2-1 على منتخب غامبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح علي العابدي التسجيل في الدقيقة 11 بضربة رأس عندما استقبل كرة مرتدة من الشيخ سيبي حارس منتخب غامبيا بعد ركلة حرة مباشرة سددها محمد علي بن رمضان.

ولم يحافظ المنتخب التونسي على تقدمه طويلا إذ أدرك علي سويه التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق عمل فردي من يانكوبا مينتيه على الجهة اليمني وعرضية استغلها سويه وسدد كرة من مسافة قريبة خدع بها الحارس أمان الله مميش.

لكن محمد علي بن رمضان أعاد الأفضلية لتونس في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من رائد بوشنيبة.

وتتصدر تونس المجموعة الأولى بعدما حققت العلامة الكاملة في مباراتين، بينما تحتل غامبيا المركز الثاني بنقطة واحدة.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة تونس ضد غامبيا في تصفيات أمم إفريقيا، خلال السطور القادمة:

تشكيل تونس

تشكيل غامبيا

انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 2: سيطرة من لاعبي تونس وتناقل للكرة بين أقدامهم.

الدقيقة 5: أول ظهور لمنتخب تونس، من عرضية شتتها دفاع غامبيا.

الدقيقة 9: ضربة حرة لمنتخب تونس على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 11: الهدف الأول لمنتخب تونس أحرزه علي عابدي.

استغل عابدي الكرة التي سددها محمد علي بن رمضان، وفل حارس غامبيا في إبعادها، ليسدد في الحال في شباك غامبيا.

الدقيقة 14: هدف التعادل يأتي سريعًا لمنتخب غامبيا، عن طريق علي سوي.

الهدف جاء، بعد توغل اللاعب مينتيه داخل منطقة الجزاء ولعب عرضية، وقابلها علي سوي بتسديدة لتهز الشباك.

الدقيقة 18: مميش حارس منتخب تونس ينقذ فريقه من الهدف الثاني.

الدقيقة 24: تسديدة من بن وناس، ولكن الدفاع يتصدى ويبعد الكرة.

الدقيقة 28: تسديدة رائعة من فاديرا نجم غامبيا، تمر بجوار القائم التونسي.

الدقيقة 36: تسديدة قوية من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء، وتمر أعلى العارضة.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من مينتيه، وتمر أعلى المرمى التونسي.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني:

الدقيقة 50: جويلي يضيع فرصة التقدم للمنتخب التونسي، بعد انفراد تام بالمرة، ولكن يسدد ضعيفة جدًا في أيدي الحارس بغرابة شديدة.

الدقيقة 51: تسديدة محمد علي بن رمضان، ولكن دفاع غامبيا يتصدى قبل وصولها للمرمى.

الدقيقة 58: رأسية خطيرة من جويني، ولكن حارس غامبيا يتصدى لها.

الدقيقة 69: تسديدة من فرجاني ساسي يتصدى لها حارس غامبيا.

الدقيقة 73: تمريرة طولية من منتصر الطالبي، ولكن يبعدها الحارس.

الدقيقة 75: الهدف الثاني للمنتخب التونسي، أحرزه محمد علي بن رمضان.

توغل بوشنيبة من ناحية اليمين، ليلعب عرضية، ويقابلها محمد علي بن رمضان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء محرزًا الهدف الثاني.

الدقيقة 85: ضربة حرة لمنتخب غامبيا على حدود منطقة الجزاء، يسددها موسى باري، ترتطم بالحائط البشري وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يعطي 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع.

الدقيقة 93: تسديدة من خارج منطقة الجزاء لمهاجم غامبيا، ولكنها تمر بجوار المرمى.

نهاية المباراة بفوز المنتخب التونسي 1/2.

رجل المباراة هو محمد علي بن رمضان، بعد حصوله على أعلى تقييم 7.9/10