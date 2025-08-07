رونالدو يكتسح ميسي وعائلة كاردشيان.. من هم أكثر 10 أشخاص متابعة على إنستغرام؟

كتب – نور الدين ميفراني

يعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أحد أبرز الشخصيات شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفوق على العديد من النجوم في مختلف الميادين سواء رياضية أو فنية.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي مصدر دخل مادي كبير للنجم البرتغالي الذي يجني الملايين من منشوراته ويتصدر أيضا الترتيب العالمي في نسب المتابعة والتفاعل من قبل الجماهير.

النجم البرتغالي يشارك بانتظام محتوى متنوعًا يشمل لقطات من حياته الشخصية، ومنشورات إعلانية، ومقاطع من تدريباته.

كما أن تعاونه مع بعض أكبر الأسماء على الإنترنت يعزز انتشاره، ففي أواخر عام 2024، نشر مقطع فيديو جمعه بأشهر يوتيوبر في العالم من حيث عدد المشتركين، MrBeast.

وعبر منصة "إنستغرام" يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة المشاهير كأكثر الأشخاص متابعة بـ661 مليون متابع، متفوقًا بشكل كبير على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب المركز الثاني، بـ506 مليون متابع.

وتحتل المركز الثالث المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز برصيد 419 مليون متابع، وفي المركز الرابع الأمريكية كايلي جينر، شقيقة كيم كاردشيان، بـ393 مليون متابع.

ويحتل المركز الخامس الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" بـ392 مليون متابع، بينما تأتي المغنية الأمريكية أريانا غراندي في المركز السادس بـ374 مليون متابع.

وتحتل المؤثرة الأمريكية كيم كاردشيان المركز السابع بـ356 مليون متابع، متقدمة على المغنية الأمريكية بيونسيه التي تملك 310 ملايين متابع.

وتوجد الأمريكية كلوي كاردشيان في المركز التاسع بـ302 مليون متابع، ويختم المغني الكندي جاستن بيبر قائمة العشرة الأوائل بـ294 مليون متابع.