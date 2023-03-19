مانشستر يونايتد يهزم فولهام ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
ضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 3/1 على ضيفه فولهام في ربع النهائي اليوم الأحد.
وعلى ملعب أولد ترافورد تقدّم ألكسندر ميتروفيتش لفولهام في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعادل برونو فيرنانديز الكفة من ضربة جزاء في الدقيقة 75.
وطرد الحكم "كريستوفر كافانا" اللاعبين ويليان، وألكسندر ميتروفيتش، من فولهام في الدقيقتين 72 و73 على الترتيب.
ولمس ويليان لاعب الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى ليتلقى بطاقة حمراء بعد العودة لحكم الفيديو وتحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 72.
واعترض ميتروفيتش ودفع الحكم وتعرض للطرد أيضًا.
وسجل مارسيل سابيتسر هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ووقّع برونو فيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون في نصف النهائي، ويجمع نصف النهائي الثاني شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي، ما يعني أن المباراة النهائية قد تجمع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين أن آرسنال أكثر نادٍ تتويجًا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبًا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي، وبلاكبيرن روفرز.