مانشستر يونايتد يهزم فولهام ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 3/1 على ضيفه فولهام في ربع النهائي اليوم الأحد.

وعلى ملعب أولد ترافورد تقدّم ألكسندر ميتروفيتش لفولهام في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعادل برونو فيرنانديز الكفة من ضربة جزاء في الدقيقة 75.