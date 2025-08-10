على طريقة إينيغو مارتينيز.. هل يرحل فيرمين لوبيز عن برشلونة؟

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على مستقبل فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة، الذي تكهنت تقارير بأنه قد يرحل على غرار ما فعله إينيغو مارتينيز، الذي انتقل رسميًا لنادي النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع الإسباني مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، إذ أدى دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ولعب مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد: "رحيل إينيغو مارتينيز قد لا يكون الوحيد، إذ برز اسم فيرمين لوبيز، لكن نية اللاعب الأندلسي واضحة، هي البقاء في برشلونة هذا الموسم على الأقل، مؤمنًا بقدرته على النجاح في النادي".

وأضافت: "فيرمين لا يفكر في الرحيل إلا إذا نصحه النادي بذلك لأسباب اقتصادية أو استراتيجية، رغم العروض القوية التي تلقاها من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها أستون فيلا، ثم مانشستر يونايتد وتشيلسي".

وأشار التقرير إلى أن "اليونايتد كان الأكثر إصرارًا، وعلى استعداد لتقديم عرض يتجاوز 70 مليون يورو لضم لوبيز، برشلونة لم يكن سيرفض التفاوض إذا وصل العرض لهذا الرقم، إذ كانت الصفقة ستدخل ضمن أكبر مبيعات النادي وتسمح بحل مشكلات الفريق المالية فورًا، والانتقال إلى قاعدة 1:1 لتسجيل جميع الصفقات والتمديدات، وربما إضافة تعاقد جديد".

وتابع: "لكن فيرمين، البالغ 22 عامًا، يثق بفرصه ويعلم أن لاعبين كبارًا سابقين، مثل تشافي هيرنانديز وإنييستا، لم يثبتوا أقدامهم إلا قرب سن الـ24، وأخيرًا قام بشراء منزل قريب من المدينة الرياضية، وهو مندمج في النادي ويحظى بتقدير كبير في غرفة الملابس، وما لم تحدث مفاجأة، لن يرحل ويعتقد أنه سينال دقائق لعب كثيرة رغم المنافسة، كما اعتاد في المواسم الماضية".

وفي الموسم الماضي، منح هانزي فليك لاعبه الفرصة في 46 مباراة، لكنّه شارك في أغلبها بديلًا خلال الشوط الثاني، ومع المنافسة القوية في وسط الفريق الكتالوني مع لاعبين مثل فرينكي دي يونغ وبيدري وداني أولمو وغافي ومارك كاسادو، يواجه لوبيز صعوبة في حجز مكان أساسي.

ومع ذلك، فإن الدقائق القليلة التي حصل عليها لوبيز ترك خلالها بصمة جيدة بتسجيل 8 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.