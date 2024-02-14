تحديد موعد إصدار عقوبة بيلينغهام

خيتافي اتهم الإنجليزي جود بيلينغهام بإهانة ماسون غرينوود، وطلب من رابطة الدوري الإسباني إدراج كلمات بيلينغهام في تقرير المباراة.

وقال خيتافي في شكواه إن بيلينغهام وصف مواطنه غرينوود بـ"المغتصب"، الأمر الذي قد تكون له عواقب على نجم ريال مدريد.

وأرسلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، تقرير الخبراء الذي أجرته حول قراءة شفاه بيلينغهام في مباراة ريال مدريد ضد خيتافي.

ولم تعلن الرابطة عن نتيجة التقرير، ولكنها قالت إنه، في غضون أسبوعين، سيتم إصدار قرار ما إذا كانوا سيعاقبون جود بيلينغهام في قضية ميسون غرينوود أو سيتم إغلاق القضية.