تحديد موعد إصدار عقوبة بيلينغهام
حددت رابطة الدوري الإسباني موعد العقوبة التي سيصدرها ضد جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد، والمتهم بإهانة ماسون غرينوود لاعب خيتافي خلال مباراة الفريقين في لا ليغا.
خيتافي اتهم الإنجليزي جود بيلينغهام بإهانة ماسون غرينوود، وطلب من رابطة الدوري الإسباني إدراج كلمات بيلينغهام في تقرير المباراة.
وقال خيتافي في شكواه إن بيلينغهام وصف مواطنه غرينوود بـ"المغتصب"، الأمر الذي قد تكون له عواقب على نجم ريال مدريد.
وأرسلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، تقرير الخبراء الذي أجرته حول قراءة شفاه بيلينغهام في مباراة ريال مدريد ضد خيتافي.
ولم تعلن الرابطة عن نتيجة التقرير، ولكنها قالت إنه، في غضون أسبوعين، سيتم إصدار قرار ما إذا كانوا سيعاقبون جود بيلينغهام في قضية ميسون غرينوود أو سيتم إغلاق القضية.
وسبق أن تم إلقاء القبص على غرينوود في إنجلترا بتهمة العنف الجنسي خلال الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد، ما أبعده عن الفريق.
لكن بعد ذلك تم سحب الشكوى ضد اللاعب وغادر بعدها إلى خيتافي.