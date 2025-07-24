لحظة وصول طائرة كريستيانو رونالدو للانضمام إلى معسكر النصر (صورة)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث يقيم فريقه معسكره التحضيري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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وجاء وصول رونالدو بعد أيام من تعيين المدرب البرتغالي جيسوس على رأس الجهاز الفني للفريق، الذي بدأ فور تعاقبه قيادة الفريق في المعسكر التدريبي بالنمسا.

وسينتقل النصر لاحقًا إلى البرتغال لاستكمال التحضيرات استعدادًا لمنافسات كأس السوبر السعودي المقررة الشهر المقبل.

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الدون يتجنب الزحام

وفقًا لمصادر صحفية، تجنّب رونالدو الزحام عند وصوله، فقد استقل سيارة مرسيدس مُباشرةً من المطار إلى ملعب تدريبات النصر تحت حراسة أمنية مشددة.

ومن المحتمل أن يخوض "الأسطورة البرتغالية" أولى مبارياته الودية أمام نادي سانت يوهان النمساوي، بعد تقييم وضعه الفني والبدني من قِبل المدرب جيسوس.

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ويستهل النصر موسمه الجديد بخوض بطولة كأس السوبر السعودي، إذ يواجه الاتحاد في نصف النهائي.

وستقام مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس المقبل في هونغ كونغ.