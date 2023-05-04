غوارديولا: كانوا يقولون هالاند لن يتأقلم مع الدوري الإنجليزي
سخر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي من الآراء التي تم تداولها عن إيرلينغ هالاند مهاجم الفريق بعدما خسر مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول مطلع الموسم.
وخسر سيتي أمام ليفربول مباراة الدرع الخيرية، وسط أداء مخيب وقتئذ لهالاند.
بعد ذلك تألق المهاجم النرويجي الذي حطَّم عددًا هائلًا من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بيب غوارديولا، وفي موسمه الأول فقط مع النادي.
وكسر هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مباراته أمام وست هام يونايتد ليرفع رصيده إلى 35 هدفًا.
وحوَّل المهاجم النرويجي تمريرة جاك غريليش إلى داخل المرمى في الدقيقة الـ70، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع آلان شيرر وآندي كول.
وعلق غوارديولا على الأمر حسب "مانشستر إيفيننج نيوز":" كانوا يقولون إنه لن يتكيف مع الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول في الدرع الخيرية".
وأبلغ هالاند شبكة سكاي سبورتس "بأنها ليلة استثنائية ولحظة فريدة. أنا سعيد وفخور جدًّا. كنت أعلم بأمر الرقم القياسي بالتأكيد، لكننا حاولنا صنع الفرص والتسجيل، والأمر لم يكن سهلًا لأن (وست هام) أراد الدفاع.
"عانينا في الشوط الأول لكن الأمور حُسِمت بعد الاستراحة".
وأقامَ لاعبو سيتي ممرًّا شرفيًّا لهالاند بعد المباراة، وضربوه على رأسه في احتفال بإنجازه.
وأحرز كلٌّ من شيرر وكول 34 هدفًا لكن في موسم من 42 مباراة.
ويواصل المهاجم البالغ عمره 22 عامًا كسر الأرقام القياسية في موسمه الأول بالدوري الممتاز.
وحقق هالاند رقمًا قياسيًّا بدوري أبطال أوروبا عندما رفع رصيده إلى 35 هدفًا في 27 مباراة، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفًا في البطولة متفوقًا بفارق 116 يومًا على الفرنسي كيليان مبابي.
وأصبح ثالث لاعب في التاريخ يحرز خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال الفوز 7-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج في إياب دور الستة عشر في مارس/ آذار الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أصبح هالاند أول لاعب في دوري الأضواء الإنجليزي يصل إلى 50 هدفًا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ توم وارينج مع أستون فيلا في 1931.