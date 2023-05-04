غوارديولا: كانوا يقولون هالاند لن يتأقلم مع الدوري الإنجليزي

وكسر هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مباراته أمام وست هام يونايتد ليرفع رصيده إلى 35 هدفًا.

وحوَّل المهاجم النرويجي تمريرة جاك غريليش إلى داخل المرمى في الدقيقة الـ70، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع آلان شيرر وآندي كول.

وعلق غوارديولا على الأمر حسب "مانشستر إيفيننج نيوز":" كانوا يقولون إنه لن يتكيف مع الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول في الدرع الخيرية".

وأبلغ هالاند شبكة سكاي سبورتس "بأنها ليلة استثنائية ولحظة فريدة. أنا سعيد وفخور جدًّا. كنت أعلم بأمر الرقم القياسي بالتأكيد، لكننا حاولنا صنع الفرص والتسجيل، والأمر لم يكن سهلًا لأن (وست هام) أراد الدفاع.

"عانينا في الشوط الأول لكن الأمور حُسِمت بعد الاستراحة".