سبالينكا تحتفظ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تغلبت لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا على الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة، 6-3 و7-6، في نهائي فردي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس،مساء الأحد.

ودافعت سبالينكا المصنفة الأولى عالميا بنجاح عن لقبها، لترفع رصيدها إلى أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وسيطرت الأخطاء السهلة على المعركة بين اثنتين من أقوى اللاعبات على الملاعب الصلبة في عالم التنس، وكذلك في ضربات الإرسال، لكن سبالينكا نجحت في الحد من أخطائها إلى 15 مقابل 29 لمنافستها.

وفي ثاني نهائي لها فقط في بطولة كبرى، نجحت أنيسيموفا، المولودة في نيوجيرزي، في حشد تأييد الجماهير لصالحها في ملعب آرثر آش الشهير، لكنها لم تتمكن أبدا من الحفاظ على زخمها.

وتمتعت سبالينكا بالهدوء وارتكبت أربعة أخطاء سهلة فقط في المجموعة الأولى، واستغلت جميع نقاط كسر إرسال منافستها الثلاث التي أتيحت لها، لتغطي على ضجيج الجماهير الأمريكية.

وتقدمت سبالينكا بكسر إرسال منافستها في المجموعة الثانية، لكنها لم تتمكن من حسمها بعدما منحت أنيسيموفا فرصة لكسر إرسالها في الشوط العاشر، قبل أن تستغل اللاعبة الأمريكية الفرصة لصالحها.

لكن لاعبة روسيا البيضاء، التي ترسم وشم النمر على ذراعها، تشبثت في الشوط الفاصل بمخالبها، لتحسم المباراة بإرسال لا يرد، لتجد أنيسيموفا نفسها تبكي مرة أخرى بعد هزيمتها الساحقة 6-صفر و6-صفر في نهائي بطولة ويمبلدون قبل شهرين.