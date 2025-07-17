بعدما شتم جمهور الأهلي.. عقوبة صارمة على عضو مجلس الزمالك

فرض الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة ضد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تداول مقطع مصور يظهر فيه وهو يوجه إهاناتٍ لجمهور الأهلي.

وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يظهر فيه هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، وهو يطلق عباراتٍ نابيةً بحق مشجعي النادي الأهلي، أثناء وجوده برفقة ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

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ووفقًا للمشاهد المتداولة، بدأت الأزمة عندما طلب أحد الحضور التقاط صورة تذكارية مع شكري، ليرد الأخير بتعليقاتٍ مسيئةٍ تجاه جماهير الأهلي، ما أثار سخطًا واسعًا ودفع الجماهير للمطالبة بمحاسبته فورًا.

وقد تم تصوير الحادث في حضور شكري عزاء والدة عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، ما زاد من حدة الانتقادات حول سلوكه غير اللائق في مثل هذه المناسبات.

غرامة مالية ومنع من الملاعب

وردًا على الشكوى الرسمية التي تقدم بها النادي الأهلي، صد قرار عقابي صارم من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد شكري.

وقضت اللجنة بفرض غرامة مالية على هاني شكري بقيمة 50 ألف جنيه مصري.

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كما سيتم حرمان هاني شكري من دخول جميع الملاعب الرياضية لمدة 3 أشهر، على خلفية تصريحاته المسيئة التي اعتُبرت خارجةً عن الأخلاق الرياضية.