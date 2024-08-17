تغطية مباشرة.. مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت صوب ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها، الذي يحتضن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر.

وتنطلق مباراة "النهائي الكبير" في الساعة السابعة مساء و15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، بين الهلال، حامل لقب النسخة الماضية، وصاحب الرقم القياسي في التتويجات (4 ألقاب)، والنصر الذي يبحث عن إنجازه الثالث في المسابقة والتتويج بأول لقب رسمي منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو إلى صفوفه في مفتتح العام 2023.

ويلتقي النصر والهلال وجها لوجه في النهائي للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذلك بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو الماضي والذي انتهى بفوز رفاق سالم الدوسري بركلات الترجيح (5 ـ 4) بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1).

وكان الهلال تجاوز في نصف النهائي الأهلي بركلات الترجيح 1/4 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

أما النصر فقد حقق فوزا سهلا على بهدفي أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو.

وفي النسخة الماضية من كأس السوبر التي انتهت بتتويج الهلال، التقى الفريقان في نصف النهائي وكانت الغلبة للهلال أمام النصر (2 ـ1).

ويدخل النصر مباراة النهائي بالتشكيلة التالية:

أما الهلال فاختار مدربه البرتغالي جورج جيسوس التشكيلة الأساسية التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي:

الدقيقة 1: الحكم البرتغالي أرثور دياز يعطي إشارة انطلاق المباراة: الهلال يبدأ ركلة الانطلاقة.

الدقيقة 6: السنغالي خاليدو كوليبالي يتدخل بقوة على لاعب النصر تاليسكا والحكم يكتفي بالإعلان عن خطأ لفائدة النصر.

الدقيقة 7: ساديو ماني يحاول إرسال كرة من مسافة بعيدة داخل مناطق جزاء الهلال لكن كرته القوية لا تشكل أي قلق على خاليدو كوليبالي ورفاقه.

الدقيقة 10: توزيعة دقيقة وهجمة واعدة للنصر تصل في أعقابها الكرة إلى رونالدو داخل مناطق الجزاء. المهاجم البرتغالي يسقط مطالبا بركلة جزاء ومواطنه الحكم دياز يأمر باستمرار اللعب

الدقيقة 15: بعد أول ربع ساعة من المباراة، نسبة الاستحواذ متساوية تماما بين الفريقين، السيطرة الميدانية ترجح كفة النصر ولو بشكل طفيف، عدد التسديدات: 1 للنصر ـ 0 للهلال حتى الآن.

الدقيقة 21: إصابة خطيرة لأيمن يحيى مهاجم النصر تمنعه من مواصلة المباراة.

الدقيقة 25: أول تغيير في تشكيلة النصر. عبد الرحمان غريب يدخل بديلا لأيمن يحيى الذي غادر بسبب الإصابة.

الدقيقة 33: فرصة واعدة وخطيرة للهلال. توزيعة من الجهة اليمنى لدفاع النصر تنتهي برأسية قوية من ميتروفيتش لكن كرته ترتطم بالقائم الأيسر لمرمى بينتو قبل إعلان الحكم عن تسلل للنصر.

الدقيقة 36: توزيعة دقيقة ومميزة من تاليسكا نحو رونالدو، لكن سافيتش يستخلص الكرة بدقة ومهارة عالية.

الدقيقة 44: كريستيانو رونالدو يعطي التقدم للنصر (1 ـ 0)