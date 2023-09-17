الدوري السعودي: نيمار يخطف الأنظار من ركبة بنزيما وتسمم محرز وأهداف رونالدو

وفيما يلي أبرز المقتطفات من الجولة السادسة:

* إطلالة مبهرة لنيمار

شارك هداف البرازيل التاريخي للمرة الأولى مع الهلال بديلا في الدقيقة الـ63 أمام الرياض، ليسهم في تحويل النتيجة من 2-1 إلى 6-1.

ومرر نيمار كرة حاسمة لمواطنه مالكوم، كما تسبب في ركلة جزاء وأسهم في هدفين آخرين لناصر وسالم الدوسري الذي أصبح أول لاعب من الهلال يسجل في 19 فريقًا مختلفًا بالدوري.