خطأ كارثي.. لاعبان يحملان الرقم نفسه في برشلونة (صور)

شهدت مباراة برشلونة الإسباني وكومو الإيطالي في كأس جوان غامبر الودية خطأ كارثيًا من جانب الفريق الكتالوني.

وتغلب برشلونة على منافسه كومو بخماسية دون رد حملت توقيع فيرمين لوبيز ولامين يامال "هدفين لكل منهما" ورافينيا على ملعب "يوهان كرويف" بحضور جماهيري مميز.

وظهر الحارس الألماني مارك تير شتيغن قائد الفريق وهو يلقي كلمة لجماهير برشلونة مرتدياً طقم الحارس رقم 1.

اللافت أن حارس برشلونة الجديد خوان غارسيا ظهر أيضاً بالقميص رقم 1 أثناء تقديمه للجماهير في المباراة.

وشارك غارسيا في المباراة مرتدياً القميص رقم 1 وهو الأمر الذي لفت الأنظار وأثار جدلاً بسبب الخطأ الفادح.

وكان تير شتيغن قد دخل في خلاف حاد مع إدارة برشلونة بسبب رفضه التوقيع على التقرير الطبي الذي يثبت ابتعاده عن الملاعب أكثر من 4 شهور بسبب جراحة في الظهر.

وقرر برشلونة سحب شارة القيادة من تير شتيغن قبل التوصل لاتفاق مع اللاعب للتوقيع مع إعادة الشارة له في هدنة مؤقتة.

ويستغل برشلونة هذا التقرير من أجل قيد حارسه الجديد خوان غارسيا من خلال تخصيص جزء من راتب الحارس الألماني لقيد غارسيا في ظل قواعد اللعب المالي الخاصة برابطة الدوري الإسباني.