ترامب: لابد أن يجتمع بوتين وزيلينسكي بعد القمة الأمريكية الروسية

logo
رياضة

خطأ كارثي.. لاعبان يحملان الرقم نفسه في برشلونة (صور)

خطأ كارثي.. لاعبان يحملان الرقم نفسه في برشلونة (صور)
مارك تير شتيغن وخوان غارسيا يرتديان القميص رقم 1 في برشلونةالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 5:26 م

شهدت مباراة برشلونة الإسباني وكومو الإيطالي في كأس جوان غامبر الودية خطأ كارثيًا من جانب الفريق الكتالوني.

وتغلب برشلونة على منافسه كومو بخماسية دون رد حملت توقيع فيرمين لوبيز ولامين يامال "هدفين لكل منهما" ورافينيا على ملعب "يوهان كرويف" بحضور جماهيري مميز.

أخبار ذات علاقة

ملخص وأهداف ونتيجة مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

ملخص وأهداف ونتيجة مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

 وظهر الحارس الألماني مارك تير شتيغن قائد الفريق وهو يلقي كلمة لجماهير برشلونة مرتدياً طقم الحارس رقم 1.

اللافت أن حارس برشلونة الجديد خوان غارسيا ظهر أيضاً بالقميص رقم 1 أثناء تقديمه للجماهير في المباراة.

وشارك غارسيا في المباراة مرتدياً القميص رقم 1 وهو الأمر الذي لفت الأنظار وأثار جدلاً بسبب الخطأ الفادح.

dc34b939-bfe3-47c7-8d85-7a1918a385c2
a5bf4817-745b-41a7-9532-3319658ece5b

وكان تير شتيغن قد دخل في خلاف حاد مع إدارة برشلونة بسبب رفضه التوقيع على التقرير الطبي الذي يثبت ابتعاده عن الملاعب أكثر من 4 شهور بسبب جراحة في الظهر.

أخبار ذات علاقة

"اتفاق هدنة".. كواليس انتهاء أزمة برشلونة وتير شتيغن

"اتفاق هدنة".. كواليس انتهاء أزمة برشلونة وتير شتيغن

 وقرر برشلونة سحب شارة القيادة من تير شتيغن قبل التوصل لاتفاق مع اللاعب للتوقيع مع إعادة الشارة له في هدنة مؤقتة.

أخبار ذات علاقة

بعد انتهاء الأزمة.. برشلونة يؤكد إعادة شارة القيادة إلى شتيغن

بعد انتهاء الأزمة.. برشلونة يؤكد إعادة شارة القيادة إلى شتيغن

 ويستغل برشلونة هذا التقرير من أجل قيد حارسه الجديد خوان غارسيا من خلال تخصيص جزء من راتب الحارس الألماني لقيد غارسيا في ظل قواعد اللعب المالي الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC