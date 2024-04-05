ليس صدفة.. هل تعمد كلوب استفزاز محمد صلاح؟

شهدت مواجهة ليفربول أمام نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي موقفًا غريبًا للغاية، بعد مرور حوالي ساعة من بداية اللقاء.

وجاء هذا في اللحظة التي قرر فيها المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن يخرج النجم المصري محمد صلاح من الملعب.

كلوب اتخذ ذلك القرار في ظل تعادل شيفيلد يونايتد قبلها بلحظات قليلة، ما أثار الكثير من الجدل، إذا ما كان المدرب الألماني في حالة ذهنية جيدة، فكيف يفرط في وجود صلاح في أوقات حاسمة بينما خسارة أي نقطة ستؤثر بشكل مباشر في سباق اللقب؟ّ!

خطة للراحة البدنية

قد يرى البعض أن المدرب الألماني يفكر في المقام الأول في إراحة النجم المصري الذي خاض 256 دقيقة في آخر ثلاث مواجهات لليفربول.

وقد يكون صلاح العائد من إصابة طويلة منذ شهر يناير الماضي في حاجة بالفعل إلى الراحة، وهو ما حدث بالفعل مع معسكر المنتخب المصري في شهر مارس.

وإنتاجية صلاح ليست كما هي مؤخرًا منذ عودته من الإصابة، بالأخص فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، ففي ست مباريات سجل ثلاثة أهداف فقط، لكنه صنع مثلها.