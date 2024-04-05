ليس صدفة.. هل تعمد كلوب استفزاز محمد صلاح؟
شهدت مواجهة ليفربول أمام نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي موقفًا غريبًا للغاية، بعد مرور حوالي ساعة من بداية اللقاء.
وجاء هذا في اللحظة التي قرر فيها المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن يخرج النجم المصري محمد صلاح من الملعب.
كلوب اتخذ ذلك القرار في ظل تعادل شيفيلد يونايتد قبلها بلحظات قليلة، ما أثار الكثير من الجدل، إذا ما كان المدرب الألماني في حالة ذهنية جيدة، فكيف يفرط في وجود صلاح في أوقات حاسمة بينما خسارة أي نقطة ستؤثر بشكل مباشر في سباق اللقب؟ّ!
خطة للراحة البدنية
قد يرى البعض أن المدرب الألماني يفكر في المقام الأول في إراحة النجم المصري الذي خاض 256 دقيقة في آخر ثلاث مواجهات لليفربول.
وقد يكون صلاح العائد من إصابة طويلة منذ شهر يناير الماضي في حاجة بالفعل إلى الراحة، وهو ما حدث بالفعل مع معسكر المنتخب المصري في شهر مارس.
وإنتاجية صلاح ليست كما هي مؤخرًا منذ عودته من الإصابة، بالأخص فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، ففي ست مباريات سجل ثلاثة أهداف فقط، لكنه صنع مثلها.
خطة إغضاب صلاح
لكن ربما لا يعود السبب إلى الراحة فقط، أو حاجة الفريق لتغيير فني في ظل وجود تراجع واضح لمحمد صلاح عما هو معتاد عليه.
قد يكون كلوب لديه وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالمباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، الخصم المفضل لمحمد صلاح والذي شهد انتكاسة أمامهم مؤخرًا.
وخسر صلاح أمام مانشستر يونايتد في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أول هزيمة له منذ فترة، أو بالأحرى أول هزيمة بتلك الأهمية.
ربما يكون كلوب قد أراد إغضاب محمد صلاح سعيًا في إخراج أفضل ما لديه أمام الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد الذي يعرفه المصري جيدًا.
وكم من مرة كان صلاح غاضبًا وقدم مستويات مذهلة، ولن نذهب بعيدًا فهناك مباراته أمام مانشستر سيتي قبل سنوات قليلة عندما استفزه بيب غوارديولا فسجل هدفًا من بعد منتصف الملعب.
أرقام صلاح أمام مانشستر يونايتد
كما سبق وأن ذكرنا فمحمد صلاح يعتبر مانشستر يونايتد ضمن الخصوم المفضلين بالنسبة له، في ظل تسجيله 13 هدفًا في شباكهم خلال مواجهاته الـ 12 السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد نجح محمد صلاح في صناعة أربعة أهداف في شباك مانشستر يونايتد خلال نفس العدد من المواجهات، ليكون إجمالي المساهمات الخاصة به 17 مساهمة.
بعيدًا عن كل ذلك تعد كتيبة إريك تين هاغ هي الفريق الذي نال محمد صلاح أكبر عدد من النقاط منهم في الدوري الإنجليزي، بواقع 22 نقطة من 12 مباراة.
الخلاصة
ليفربول لا يملك رفاهية خسارة نقاط خلال ثماني مباريات مقبلة، في ظل ملاحقة آرسنال ومانشستر سيتي له بشكل لصيق يجعل الفارق في القمة بينه وبينهما نقطة ونقطتان على الترتيب.
لذلك؛ استغلال كافة السبل المتاحة من أجل تحقيق الفوز في واحد من أكثر المباريات المتبقية لهم تعقيدًا يعد أمرًا مقبولًا، حتى وإن كان يعني إغضاب أفضل عناصر الريدز.