تواعد النجوم في ذروة تألقهم.. من هم ضحايا نيكي نيكول قبل لامين يامال؟

كتب: نور الدين ميفراني

ما زالت المغنية الأرجنتينية البالغة من العمر 25 سنة نيكي نيكول تثير الجدل بعلاقتها مع النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة، ويواصل المتابعون التشكيك في نواياها وخططها بشأن العلاقة.

وغالبا ما تتهم المغنية الأرجنتينية بكونها تبحث عن الشهرة وتواعد النجوم في أوج شهرتهم وعطائهم لتستفيد من علاقتهم وإعطاء نفسها مزيدًا من الشهرة والتألق واتهمها بعض المؤثرين واليوتوبرز بكونها تبحث عن الشهرة والمال.

وأكد لامين يامال البالغ من العمر 18 عامًا، علاقته مع نيكي نيكول، بعدما ظهر معها في صورة رومانسية في عيد ميلادها الخامس والعشرين.

وفي الصورة، يبدو يامال أنيقًا بقميص أسود، فيما تتألق نيكي بإطلالة جذابة، إذ تنظر إلى الكاميرا وهي تمسك بيده، ولا يستطيع التوقف عن الابتسام وهو يلف ذراعه حولها، وأمامهما كعكة عيد ميلادها.

ويعتبر البعض لامين يامال الضحية الجديدة للمغنية الأرجنتينية الباحثة عن مواعدة نجوم في قمة وأوج عطائهم، وحاليًّا يعتبر مهاجم برشلونة الوجه الجديد لكرة القدم العالمية ويحظى بشهرة كبيرة.

والضحايا السابقون هم:

مغني الراب الأرجنتيني تروينو

كانت نيكي نيكول المغنية الأرجنتينية في علاقة مع مغني الراب وكاتب الكلمات تروينو المعروف عالميًّا وعندما كان المغني في أوج عطائه وارتبطت به ما بين 2020 و2023، قبل أن ينفصلا بسبب مشاكل بينهما.

لكن المغني الأرجنتيني لمح مؤخرًا لصديقته السابقة وذكر اسم النجم الإسباني ذي الأصول المغربية وكأنه يشعر بالغيرة من علاقتهما.

الفنان المكسيكي بيسو بلوما

بعد انفصالها عن تروينو ارتبطت المغنية الأرجنتينية بالفنان المكسيكي بيسو بلوما إثر لقائهما في روميكس لأغنية "في الليل" وظلت علاقتهما خجولة حتى انتشرت وكان الفنان المكسيكي في أوج عطائه ومشهورًا عالميًّا.

وبعد سنة من العلاقة انفصلت عنه نيكي نيكول وأعلنت عبر منشور على صفحتها في إنستغرام سبب إنهاء العلاقة.

وكتبت: "الاحترام جزء لا يتجزأ من الحب. ما تحبه تحترمه. ما تحترمه تعتني به، عندما لا تحظى بالرعاية وعندما ينعدم الاحترام، لن أبقى هناك. من هنا سأرحل".