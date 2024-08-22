أعلن نادي التحدي الليبي رسميًّا فسخ التعاقد مع المدرب ناصر الحضيري والطاقم المرافق له.

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي في فيديو نشره عبر الحساب الرسمي على موقع "فيسبوك": "تتقدم إدارة التحدي بالشكر للمدرب ناصر الحضيري والفريق المساعد على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول للنادي، متمنين له التوفيق في قادم المحافل، وتعد إدارة النادي بأن يستمر فريق التحدي في مكانه الطبيعي في المستقبل".

وكان ناصر الحضيري هو ثالث مدرب يتولى قيادة التحدي في الموسم الماضي.

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وكان التعاقد الأول مع المدرب الوطني صالح رحيل قبل أن تقدم إدارة نادي التحدي على التعاقد مع المدير الفني المصري عماد النحاس، إلا أن تواضع النتائج وتأخر ترتيب الفريق دفع الإدارة إلى التغيير مجددًا باستقدام المدرب ناصر الحضيري صاحب الخبرات العريضة في مسابقة الدوري، ليرحل قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان التحدي الليبي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وفشل في التأهل للدوري السداسي.

🎙️| كلمة للمتحدث الرسمي بإسم النادي ⚪️⚫️✊ Posted by ‎نادي التحدي الليبي‎ on Wednesday, August 21, 2024

وذكرت تقارير أن المدرب التونسي إسكندر القصري هو الأقرب لتولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق التحدي.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "موزاييك"، فإن إسكندر القصري قد قرر مغادرة منصبه كمدير رياضي في الجامعة التونسية لكرة القدم، والذي كان تسلمه بداية شهر يوليو 2024.

وجاء قرار إسكندر القصري بعد تلقيه عرضًا لتدريب نادي التحدي الليبي.

وتوج النصر بلقب الدوري الليبي 2023-24 قبل جولتين من نهاية الدوري، للمرة الثالثة في تاريخه.

وأقيمت مرحلة التتويج باللقب في إيطاليا بمشاركة 6 فرق هي: النصر، وأهلي بنغازي، والأخضر، وأهلي طرابلس، والسويحلي والمدينة.

ورفع النصر رصيده من ألقاب الدوري لـ 3 بعد لقبي 1987 و2018.

وبذلك ضمن النصر المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.