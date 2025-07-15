الزمالك يجهز "ضربة موجعة" لأحمد شوبير

يستعد نادي الزمالك لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أثارت موجة من الجدل.

وأدلى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، بتصريحات تليفزيونية كشف فيها عن وجود مفاوضات وجلسات عقدت بالفعل بين مسؤولي نادي الزمالك وأحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الزمالك.

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وأكد شوبير في قناة "الأهلي" أن عبد القادر أعلن رغبته صراحة في ارتداء القميص الأبيض أكثر من مرة، رغم استمرار عقده مع الأهلي.

تصريحات شوبير اعتبرها مسؤولو الزمالك بمثابة اتهام واضح للنادي بمحاولة التعاقد مع لاعب مرتبط بعقد مدته أكثر من عام مع ناديه الحالي، في انتهاك صريح للوائح والقوانين المنظمة لانتقال اللاعبين بين الأندية.

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أزمة داخل الزمالك وتصعيد رسمي

أثار حديث شوبير موجة من الغضب بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لِما اعتبروه تشويهًا لصورة النادي وتحريضًا للرأي العام الرياضي ضده، خاصة بعد تداول المعلومات عبر برامج رياضية ووسائل إعلام متعددة؛ ما أجج الأوضاع داخل النادي وأحدث انقسامًا في وجهات النظر حول كيفية الرد.

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وكشفت مصادر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر إعداد ملف متكامل يتضمن تصريحات شوبير، تمهيدًا لتقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحق برنامج "حارس الأهلي" الذي يقدمه شوبير عبر قناة النادي الأهلي الفضائية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن ما صرّح به شوبير يندرج تحت بند "نشر معلومات غير دقيقة تمس استقرار النادي وتسيء لعلاقاته مع باقي الأندية".