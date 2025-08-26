لا تتعاقد معه.. نجوم الاتحاد السعودي يرفضون "صفقة" الرئيس التنفيذي

يضغط نجوم نادي الاتحاد السعودي على دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي، من أجل إيقاف مفاوضاته للتعاقد مع رودريغو مورا، نجم بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الاتحاد مُستعد لمنح مورا راتبًا سنويًّا قدره 30 مليون يورو، لمدة 3 سنوات، كما أن النادي السعودي يمكن أن يدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بورتو، البالغة قيمته 70 مليون يورو.

ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو"، فإن دومينغوس سواريز يستهدف بقوة حسم الصفقة، لكنّ بقية مجلس إدارة النادي وعددًا من اللاعبين لا يريدون ضم مورا.

وأوضح التقرير أن دومينغوس هو أحد الأصدقاء المُقربين من خورخي مينديز، وكيل مورا، وهو الأشد حرصًا على تعاقد الاتحاد السعودي مع اللاعب، مع وجود عمولة ضخمة تنتظره في بورتو حال إتمام الصفقة.

وحال تعاقد الاتحاد مع مورا، سيقوم النادي بتسجيله في قائمة الفريق المحلية كلاعب أجنبي تحت السن، وبالتالي سيحتاج "العميد" لرفع اسم الإسباني أوناي هيرنانديز أو الألباني ماريو ميتاي، وتفرض لوائح مسابقة دوري روشن السعودي على الأندية قيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، ولاعبين فقط من مواليد 2004 أو أحدث.

ويُعد مورا من أبرز المواهب الصاعدة من أكاديمية بورتو، ويشغل مركز صانع الألعاب، وقد اُشتهر بلقب "ميسي البرتغال"، لما يملكه من موهبة وقدرة على المراوغة، ويرتبط بعقد مع بورتو يمتد إلى عام 2030.

وخلال الموسم الرياضي الماضي، لعب مورا 36 مباراة في كل المسابقات، وتمكن من هز الشباك 11 مرة، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.