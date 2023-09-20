سبب استخدام كريستيانو رونالدو جهاز "ضغط العضلات" بعد مباراة بيرسبوليس مباشرة (صورة)

لجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لاستخدام جهاز "ضغط العضلات" مباشرة خلال رحلة عودته إلى السعودية مع فريقه، إثر مواجهة بيرسبوليس الإيراني، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

ونجح فريق النصر في تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين دون رد أمام بيرسبوليس، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي يشارك فيها كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تاريخه.