سبب استخدام كريستيانو رونالدو جهاز "ضغط العضلات" بعد مباراة بيرسبوليس مباشرة (صورة)
لجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لاستخدام جهاز "ضغط العضلات" مباشرة خلال رحلة عودته إلى السعودية مع فريقه، إثر مواجهة بيرسبوليس الإيراني، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.
ونجح فريق النصر في تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين دون رد أمام بيرسبوليس، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي يشارك فيها كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تاريخه.
وتداول الجمهور صورة لرونالدو في الطائرة برفقة زملائه وهو يضع قدميه في جهاز "ضغط العضلات" من أجل سرعة الاستشفاء، بعدما تعرض لإصابة خلال أحداث اللقاء، بسبب تدخلات لاعبي الفريق الإيراني وأيضًا لسوء أرضية الملعب الذي أقيمت عليه المواجهة.
وظهر رونالدو عقب المباراة متأثرًا من إصابة في قدمه.
ونشر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، صورة رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "الأسطورة كريستيانو رونالدو الرياضي الأول في العالم بالاستشفاء والانتظام، في طيارة نادي النصر، لا وقت لديه للغد.. الاستشفاء مباشرة بعد المباراة".
وأوضح: "كريستيانو يستخدم جهاز ضغط العضلات، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد والعودة سريعًا للمباراة المقبلة".
وغرد رونالدو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" عقب المباراة: "من الرائع تحقيق الفوز، شكري الخاص للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا، وعلى هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق".
ويمتلك النصر ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة بعد تعادل الدحيل بطل قطر مع مضيفه الاستقلال ممثل طاجيكستان.