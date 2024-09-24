نادي العين يطلق "الشارة العيناوية"

أطلق نادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، "الشارة العيناوية" تقديرًا لجماهيره الوفية.

وقرر نادي العين مضاعفة الجوائز لجماهيره وأصبحت بحسب بيان رسمي 12 سيارة لجميع مباريات "الزعيم" على ملعب هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين.

وتشمل الشارة العيناوية جوائز للسيدات، عبارة عن حقائب نسائية من أرقى وأفخم الماركات العالمية، وقسائم ذهب، ومجوهرات ثمينة، وأجهزة ذكية، وساعات، وتذاكر سفر.

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وقال بيان نشره العين عبر حسابه على موقع إكس: "بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس نادي العين الرياضي الثقافي، ورئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، وتقديرًا لدور الجماهير العيناوية ودعمهم الدائم للفريق، يعلن نادي العين الرياضي الثقافي عن استمرار مبادرة شارة الجمهور العيناوي للموسم الجديد 2024-2025 تحت مسمّى مبادرة "شارة العيناوية".

وأضاف: "القرار يأتي امتدادًا لشارة الجمهور العيناوي، وتتضمن حزمة من الجوائز القيمة والمميزة لجميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم".

وتابع: "توجيهات رئاسة النادي تأتي انطلاقًا من الرعاية السامية، والدعم اللامحدود للنادي وكافة مكوناته، لاسيما "جمهور العين"، الحائز على جائزة أفضل جمهور، وأكبر قاعدة جماهيرية في دورينا، والذي يعد أحد أهم أسباب إنجـــــــازات "الزعيم" على مر التاريخ، وتقديرًا للدور المهم الذي ظل يضطلع به في دعم ومؤازرة الفريق، الأمر الذي أسهم في تتويج "الزعيم" بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي".

وأتم البيان: "تم تخصيص جوائز لكل مباريات الزعيم في دورة أدنوك للمحترفين والتي ستقام في استـاد هزاع بن زايد، وتتضمن الجوائز 12 سيارة على أن يتم السحب على سيارة واحدة في كل مباراة، وتخصيص سيارة فارهة بماركة عالمية كجائزة ذهبية، وسيتم السحب عليها في نهاية الدورين الأول والثاني، بالإضافة إلى حقائب نسائية مختارة من أرقى وأفخم وأغلى الماركات العالمية، وقسائم ذهب، ومجوهرات ثمينة، وأجهزة ذكية، وساعات، وتذاكر سفر".