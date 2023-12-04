الزمالك: لا نفكر حاليًا في المدرب الأجنبي
كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري، أن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، سيستمر في منصبه خلال الفترة المقبلة، بسبب "عدم التفكير في المدب الأجنبي.
تصريحات سليمان جاءت بعد فوز الزمالك على فريق أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة لا يفكر الآن سوى في في دعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال".
وأضاف: "لا نفكر حاليا في المدرب الأجنبي بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق".
وتابع: " الدعم حاليا موجه لمعتمد جمال وعندما نحتاج المدرب الأجنبي سنحضره في 48 ساعة".
ولعب معتمد جمال 4 مباريات حتى الآن مع نادي الزمالك، وفاز بهم جميعًا.
وواصل: "معتمد جمال أعاد كل لاعب لمركزه الحقيقي داخل الملعب، وهو ما أعاد الفريق لمستواه الطبيعي ما نتج عنه تحقيق الانتصارات".
وشدد سليمان على أن الزمالك سينافس على الدوري حتى آخر لحظة طالما ما زال هناك أمل في البطولة، مشددًا على أن الاستقرار الإداري يساعد على تحسن النتائج
ووجه المشرف العام على الكرة شكره إلى جماهير الزمالك قائلا: "جماهير الزمالك هم الروح والدم.. سننافس على الدوري حتى آخر لحظة.. مجلس الزمالك جاء بتوصية جماهيرية وليس فقط ثقة الجمعية العمومية
واختتم سليمان تصريحاته برسلة طمأنة لجماهير نادي الزمالك، بأن مجلس الإدارة يعمل الآن على حل أزمة القيد، لتدعيم صفوف في فترة انتقالات يناير.
يذكر أن الفريق الأول لنادي الزمالك فاز على نظيره سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويتصدر الزمالك المصري المجموعة الثانية بست نقاط بعد فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه أكاديمية سوار الغيني.
ويأتي أبو سليم في المركز الثاني بثلاث نقاط متساويا مع ساجرادا بينما يتذيل سوار المجموعة بدون نقاط.