الزمالك: لا نفكر حاليًا في المدرب الأجنبي

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة لا يفكر الآن سوى في في دعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال".

وأضاف: "لا نفكر حاليا في المدرب الأجنبي بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق".

وتابع: " الدعم حاليا موجه لمعتمد جمال وعندما نحتاج المدرب الأجنبي سنحضره في 48 ساعة".

ولعب معتمد جمال 4 مباريات حتى الآن مع نادي الزمالك، وفاز بهم جميعًا.

وواصل: "معتمد جمال أعاد كل لاعب لمركزه الحقيقي داخل الملعب، وهو ما أعاد الفريق لمستواه الطبيعي ما نتج عنه تحقيق الانتصارات".

وشدد سليمان على أن الزمالك سينافس على الدوري حتى آخر لحظة طالما ما زال هناك أمل في البطولة، مشددًا على أن الاستقرار الإداري يساعد على تحسن النتائج

ووجه المشرف العام على الكرة شكره إلى جماهير الزمالك قائلا: "جماهير الزمالك هم الروح والدم.. سننافس على الدوري حتى آخر لحظة.. مجلس الزمالك جاء بتوصية جماهيرية وليس فقط ثقة الجمعية العمومية

واختتم سليمان تصريحاته برسلة طمأنة لجماهير نادي الزمالك، بأن مجلس الإدارة يعمل الآن على حل أزمة القيد، لتدعيم صفوف في فترة انتقالات يناير.