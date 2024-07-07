تطورات الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

كشف عبدالله جورج، مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، خلال الساعات الماضية.

وتعرض أحمد سليمان لأزمة قلبية مساء السبت، ونُقِل لأحد المستشفيات في التجمع لتلقي العلاج اللازم.

وقال عبد الله جورج في تصريحات تلفزيونية: "منذ مدة وسليمان يشكو بعض الآلام، وكان يجب أن يخضع لفحوصات طبية، ولكن تلاحق الأزمات كانت شغله الشاغل وقتها".

وأضاف "أمس كان يخضع لبعض الفحوصات بالفعل، ولكن تم التأكيد عليه بضرورة عمل قسطرة تشخيصية في القلب، ولكن الشرايين التاجية لم تكن في أفضل حال، ووُضِع تحت الملاحظة، وسيخضع لفحوصات أكثر، وثمة جراح قلب سيفحصه وسنرى أسلوب العلاج الأمثل بالنسبة له، حتى لا تتكرر هذه الوعكة مرة ثانية، وحسب التقييم النهائي والفحوصات الأخرى قد يخضع لعملية جديدة".

ونجح سليمان في عقد عدد من الصفقات المميزة للزمالك في يناير الماضي نتج عنها نجاح الفريق في حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية؛ بعد غياب الزمالك عن التتويج بالبطولات الأفريقية طوال الفترة الماضية، منذ حصد هذا اللقب آخر مرة في 2019.

ونجح سليمان برفقة أعضاء المجلس في الحصول على الرخصة الأفريقية في الأيام الماضية؛ لمشاركة الزمالك في البطولة المقبلة.

سليمان كان مدرب حراس مرمى منتخب مصر في حقبة الجيل الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.

وحقق الفراعنة لقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي، في 2006 و2008 و2010.

وفاز سليمان بعضوية مجلس إدارة الزمالك ضمن المجلس المنتخب في 2023 بقيادة حسين لبيب.