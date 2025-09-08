بعد طلب الهلال.. كم سيدفع أي ناد سعودي لجلب حكام أجانب لمبارياته بالكامل؟

تتجه إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد لتقديم طلب لاتحاد الكرة السعودي بتسديد رسوم طلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق في الموسم الحالي، سواء بدوري روشن أو ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن إدارة النادي العاصمي قد طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطاب رسمي بطلب أطقم حكام أجنبية في جميع مبارياته التي تلعب على أرضه في "المملكة آرينا".

وكان تأخر رابطة دوري روشن في وضع مواعيد مباريات البطولة أدى إلى الاستعانة بطاقم تحكيم محلي في مباراة الهلال ضد الرياض، والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي، والتي حقق فيها الفريق الفوز بنتيجة "2-0".

وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن العامر، في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، إن "النادي إذا أراد جلب حكام أجانب سيدفع 450 ألف ريال لكل مباراة، وإذا أراد جلبهم لكامل مباريات الدوري سيدفع 15 مليون ريال".

ويستعد الهلال لمواجهة القادسية، السبت المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن، فيما سيكون على موعد مع كلاسيكو مبكر ضد الأهلي، يوم الجمعة الـ19 من سبتمبر الجاري.