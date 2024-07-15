أبرزها من فرنسا.. نجم الزمالك يتلقى 7 عروض للرحيل عن الفريق

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، عدة عروض للرحيل عن الفريق الأبيض في الميركاتو الحالي.

ويتواجد زيزو حاليا مع منتخب مصر الأولمبي ضمن اللاعبين الكبار المنضمين للفراعنة للمشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وينتهي عقد "زيزو" مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.

وقال تقرير لقناة "النهار" المصرية: "عقد زيزو، نجم الزمالك، يحق له التوقيع مع أي ناد آخر في شهر يناير المقبل، وهناك 4 عروض من الدوري الفرنسي لضم اللاعب، و3 عروض أخرى من أندية خليجية من الدوريات السعودي والكويتي والإماراتي".

وأضاف التقرير: "زيزو يميل للرحيل عن الزمالك، رغم رغبة النادي الأبيض في بقاء اللاعب، رغم الجلسة التي حدثت مع مسؤولي النادي سابقا ولكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على التجديد، والعروض الفرنسية مغرية للاعب والتي وصلت إلى 2 مليون ونصف المليون دولار، وهناك عروض واستفسارت رسمية وصلت لوكيل زيزو لاستطلاع رأيه، وفي الخطوة المقبلة ثمة عروض ستصل بشكل رسمي للزمالك".

وتابع: "هذه الأندية ستتابع مستوى زيزو خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".

وكان زيزو قد تحدث سابقا عن إمكانية رحيله عن الزمالك، قائلا: "السبب الوحيد الذي يجعلني أترك الزمالك هو إفادة النادي ماديا. لو كان بيعي هو المخرج الوحيد لأزمة النادي سأفعل ذلك".

إلى ذلك، أشار تقرير قناة "النهار" إلى أن الزمالك حصل على توقيع أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، وهناك قناعة تامة بمستواه، كما أن هناك اهتماما بضم أحمد ياسر ريان، نجم سيراميكا.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.