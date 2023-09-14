والدة ماغواير تنتفض للدفاع عنه: ما يحدث له غير مقبول
انتفضت "زوي" والدة الإنجليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، بسبب الانتقادات التي يتعرَّض لها نجلها خلال الفترة الأخيرة.
وشارك مدافع مانشستر يونايتد البالغ عمره 30 عامًا كبديل في بداية الشوط الثاني في جلاسجو عندما كانت إنجلترا متقدمة 2-صفر قبل أن يهز شباكه بالخطأ في الدقيقة الـ67.
ورفضت والدة ماغواير ما يتعرَّض له نجلها بما وصفته بيانًا حول "إساءة وتنمر" بسبب بعض أخطائه في المباريات.
وكتبت "زوي" عبر حسابها بموقع "إنستغرام": "كأم، فإن رؤية مستوى التعليقات السلبية والمسيئة التي نتلقاها من بعض المشجعين والنقاد ووسائل الإعلام أمر مشين وغير مقبول على الإطلاق في أي مناحي الحياة، ناهيك عن شخص يعمل بجد من أجل النادي والبلد".
وأضافت: "كنت هناك في المدرجات كالعادة، ليس من المقبول أن يتم خلق شيء من لا شيء".
وتابعت: "أتفهم أن هناك صعودًا وهبوطًا في عالم كرة القدم، إيجابيًّا وسلبيًّا، لكن ما يتلقاه هاري يتجاوز كرة القدم بكثير".
وواصلت: "بالنسبة لي، فإن رؤيته وهو يمر بما يمر به ليس أمرًا جيدًا. أكره أن أرى آباء أو لاعبين آخرين يمرون بهذا في المستقبل، وخاصة الأولاد والبنات الصغار الذين يخترقون الصفوف اليوم ".
"هاري لديه قلب كبير وهي وظيفة جيدة، فهو قوي ذهنيًّا ويمكنه التعامل مع الأمر كما قد لا يتمكن الآخرون أيضًا".
واختتمت: "لا أتمنى هذا النوع من الإساءة لأحد".
وكان إريك تن هاج مدرب يونايتد جرَّد ماغواير، المنضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (99.94 مليون دولار) في 2019، من شارة قيادة الفريق في يوليو/ تموز الماضي.
ولم يشارك ماغواير مع يونايتد سوى لفترات قليلة وكان قريبًا من الرحيل هذا الصيف إلى وست هام يونايتد لكن المفاوضات توقفت.
وقال مجواير "أول أربعة أسابيع كانت صعبة بسبب خوض مباراة واحدة في الأسبوع، والمدرب لم يشركني، لكن هناك العديد من المباريات المقبلة وبالتأكيد سأشارك في الكثير منها".