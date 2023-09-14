والدة ماغواير تنتفض للدفاع عنه: ما يحدث له غير مقبول

وكتبت "زوي" عبر حسابها بموقع "إنستغرام": "كأم، فإن رؤية مستوى التعليقات السلبية والمسيئة التي نتلقاها من بعض المشجعين والنقاد ووسائل الإعلام أمر مشين وغير مقبول على الإطلاق في أي مناحي الحياة، ناهيك عن شخص يعمل بجد من أجل النادي والبلد".

وأضافت: "كنت هناك في المدرجات كالعادة، ليس من المقبول أن يتم خلق شيء من لا شيء".

وتابعت: "أتفهم أن هناك صعودًا وهبوطًا في عالم كرة القدم، إيجابيًّا وسلبيًّا، لكن ما يتلقاه هاري يتجاوز كرة القدم بكثير".

وواصلت: "بالنسبة لي، فإن رؤيته وهو يمر بما يمر به ليس أمرًا جيدًا. أكره أن أرى آباء أو لاعبين آخرين يمرون بهذا في المستقبل، وخاصة الأولاد والبنات الصغار الذين يخترقون الصفوف اليوم ".

"هاري لديه قلب كبير وهي وظيفة جيدة، فهو قوي ذهنيًّا ويمكنه التعامل مع الأمر كما قد لا يتمكن الآخرون أيضًا".

واختتمت: "لا أتمنى هذا النوع من الإساءة لأحد".